تسلا تخفي بيانات حادث قاتل.. وهاكر يكشف المستور

ادعت شركة "تسلا" أنها لم تمتلك وصولا إلى بيانات الحادث الذي أدى إلى وفاة أحد المشاة في فلوريدا عام 2019، ولكن تمكن أحد القراصنة من استعادة كافة بيانات الحادث من السيارة وفق تقرير نشره موقع "آرس تكنكيا" التقني.

ويعد رفض شركة إيلون ماسك تقديم هذه البيانات واقعة هي الأولى من نوعها لدى الشركة، إذ كانت عادة تقدم البيانات التي تثبت براءتها بشكل مباشر إلى المحاكم ومحاميين المدعيين.

ولكن هذه المرة رفضت الشركة تقديم ما يعرف باسم "لقطة التصادم" وهي البيانات التي التقطتها كاميرا السيارة والمستشعرات الأخرى الموجودة بها قبل وبعد التصادم.

وتشير مستندات المحكمة إلى أن سيارة "تسلا" أرسلت البيانات إلى خادم الشركة وحذفتها فور تمام الإرسال، ولكن أحد الموظفين بالشركة حذفها من قاعدة البيانات الرئيسية وأصبح يصعب العثور عليها.

واعترفت الشركة بأنها استقبلت بيانات السيارة بعد أن قامت الشرطة بأخذ وحدة المعلومات ونظام السيارة إلى أحد خبراء "تسلا" للتيقن من وضع البيانات وإن تم إرسالها أم لا، ثم ادعت بعد ذلك أنها فقدت البيانات من خوادمها وليست قادرة على الوصول إليها مجددا.

ثم جاء قرصان يملك حسابا في منصة "إكس" يدعى " جرينثونلي" (greentheonly) وتمكن من استعادة بيانات الحادث من سيارة "تسلا" المتضررة مباشرة.

وادعت "تسلا" بعد ذلك أنها تمكنت من العثور على البيانات في خوادمها، إذ تم تخزينها في مكان خاطئ لأن آلية تخزين البيانات في الشركة "خرقاء" وفق وصف محامي الشركة في التقرير.

ويذكر أن وضع القيادة الذاتية في سيارة "تسلا" من الطراز "إس" (S) كان سببا في الحادث بشكل مباشر كما وجدت المحكمة، وهذا جعل المحكمة تضع غرامة تصل إلى 243 مليون دولار على الشركة.

كما أن أسهم الشركة انخفضت فور الإعلان عن حكم المحكمة رغم نيّة "تسلا" نقض هذا الحكم والعودة إلى ساحات القضاء لمحاولة تبرئة نفسها.