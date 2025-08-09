6 أسرار في "سيري" لم تكن تعرفها قبل

تتباهى "آبل" دوما بقوة مساعدها الشخصي "سيري" المدمج في جميع أجهزتها، ورغم هذا فإن العديد من المستخدمين لا يعرفون مزايا هذا المساعد الصوتي وقدراته الكامنة.

وتشمل استخدامات "سيري" العديد من الخدع السرية التي يمكنك تفعيلها عبر قول الجمل السرية أو الأوامر الصوتية المبرمجة مسبقا في الأداة، لذلك إن كنت تستخدم "سيري" في إجراء المكالمات فقط، فإنك تخسر العديد من المزايا الرائدة للأداة.

ولكن، تعمل هذه الخدع فقط مع النسخة الإنجليزية من "سيري"، إذ إن الشركة لم تقم بتحديث النسخة العربية لتصل إليها هذه المزايا، كما يجب أن يحصل الهاتف على نسخة "سيري" المحسنة بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وفيما يلي مجموعة من 6 استخدامات سرية لأداة "سيري" لم تكن تعرفهم مسبقا:

1-العثور على أجهزة “آيفون" الضائعة

تعد هذه الميزة من أهم مزايا "سيري" السرية التي يمكنك استخدامها بسهولة عبر الأوامر الصوتية، وهي تصلح للعثور على أجهزة "آيفون" الضائعة في أماكن صغيرة.

ويمكنك تفعيل هذه الخاصية دون الحاجة إلى استخدام ساعة "آبل" الذكية أو أي جهاز آخر، فقط وجه "لسيري" سؤالا عن مكانها الحالي لتقوم بالرد عليك مباشرة بصوت مرتفع يمكنك الوصول إليه.

2-ربط التنبيهات تلقائيا بالأماكن

يمكنك استخدام "سيري" لربط التنبيهات الخاصة بك مباشرة بالأماكن بدلا من التوقيت، وتفيد هذه الخاصية عندما ترغب في القيام بشيء بعينه عندما تعود للمنزل أو تذهب للعمل.

وتستطيع تفعيل هذه الخاصية في حالة قمت بتسجيل مكان المنزل أو العمل أو أي مكان آخر خاص بك، ومن أجل الاستفادة منها كل ما تحتاج لفعله هو أن تطلب من "سيري" تذكيرك بشيء ما عندما تذهب للمنزل، كأن تطلب منها تذكيرك بإفراغ الثلاجة عند وصولك المنزل، أو أن تطلب منها تذكيرك بإرسال بريد إلكتروني فور وصولك إلى العمل.

3-التخلص من الإعلانات

تستطيع "سيري" التحكم في بعض التطبيقات الأخرى، لذلك يمكنك الاستفادة من هذه الميزة في تخطي الإعلانات التي تظهر أثناء الاستماع للبرامج الصوتية أو حتى مشاهدة مقاطع الفيديو دون الإمساك بالهاتف.

ويمكنك الاستفادة من هذه الميزة عبر أن تطلب مباشرة من "سيري" تجاوز 90 ثانية من المقطع، لتجد نفسك تخطيت الإعلان، كما يمكنك أن تطلب منها تخطي الإعلان لتصل إلى الميزة ذاتها.

4-معرفة مكان وقوف السيارة

يدعم تطبيق خرائط "آبل" الاحتفاظ بالمكان الذي قمت بإيقاف سيارتك فيه، وذلك إن كانت السيارة تدعم ميزة "كار بلاي" (Carplay) من "آبل"، ويمكنك الاستفادة من هذه الميزة مباشرة مع "سيري".

وتحتاج للاستفادة من هذه الميزة توجيه الأمر الصوتي مباشرة إلى "سيري" عبر السؤال عن مكان وقوف سيارتك، لتقوم بعد ذلك بعرض الخريطة بمكان وقوف السيارة مع الاتجاهات للوصول إليها من موقعك.

5-رمي العملة المعدنية

يمكنك استخدام "سيري" لتقليد عملية رمي العملة المعدنية والحصول على النتيجة العشوائية التي ترغب بها، وكل ما تحتاج لفعله هو أن تطلب من "سيري" أن ترمي العملة المعدنية، لتخبرك بعد ذلك بالنتيجة مباشرة.

6-إغلاق الهاتف بشكل مباشر

تفيد هذه الخدعة إن كنت بعيدا عن الهاتف وتحتاج إلى إغلاقه بشكل سريع، وكل ما عليك فعله هو توجيه أمر مباشر إلى سيري قائلا أغلقي الهاتف بسرعة.