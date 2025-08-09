15 عامًا ستغيّر كل شيء.. تحذير صادم من مسؤول عربي سابق في غوغل

تتحقق المخاوف من تقنيات الذكاء الاصطناعي والمستقبل المظلم الذي يتسبب فيه قريبا، بحسب اعتقاد مسؤول سابق في غوغل وفق ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل".

وحسب تصريحات مسؤول سابق في غوغل، فإن هذا الواقع المظلم لا مفر منه وسيصل إلينا خلال عامين وسيستمر 15 عاما قبل أن نتمكن من كسره والهروب منه.

ووضح محمد "مو" جودت رائد الأعمال والتقني والكاتب من أصول مصرية والذي عمل 11 عاما في غوغل، أن هذا المستقبل القاتم قادم لا محالة، وذلك ضمن حديثه مع بودكاست مذكرات الرئيس التنفيذي.

البشر هم السبب

تنص رؤية جودت على أن البشر هم السبب في حدوث هذا المستقبل القاتم، لأن هؤلاء البشر سيستخدمون الذكاء الاصطناعي لخداع البشر الآخرين والاحتيال عليهم وسرقة أموالهم.

ويستمر جودت في الحديث عن رؤيته القاتمة مشيرا إلى أن هذه الفترة تستمر من 12 إلى 15 عاما حتى أواخر ثلاثينات القرن الحالي، وبعد ذلك تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي.

كما تغير هذه الفترة القاتمة العديد من المعايير التي تؤثر في حياة الإنسان مباشرة، إذ تشهد تغيرات اقتصادية واسعة فضلا عن تغيرات في مفاهيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.

سطوة كاملة على الوظائف

ويشير جودت في مقابلته إلى أن الاعتقاد بفائدة الذكاء الاصطناعي على الوظائف المختلفة هو خاطئ تماما، لأن الذكاء الاصطناعي يستولي على جميع الوظائف من أعلى المستويات وحتى أدناها.

إذ يرى أنه أفضل من البشر في أداء كافة الوظائف بما فيها وظائف المديرين التنفيذيين، ويتابع: "هناك فترة سيُستبدَل فيها كافة المديرين التنفيذيين غير الأكفاء".

كما أن تطور الذكاء الاصطناعي يبلغ مستوى يجعله قريبا للغاية من مستوى البشر المحترفين ذوي المهارات الخاصة، ولكن الفارق الرئيسي سيكون التكلفة النهائية للوظيفة، إذ يؤكد جودت أن مهام بناء المنازل وتصميمها باحترافية ستتم على يد أدوات ذكاء اصطناعي مثل "شات جي بي تي".

من محمد "مو" جودت؟

انضم محمد جودت إلى غوغل في عام 2007 لبدء نشاطه التجاري في الأسواق الناشئة ثم انتقل إلى غوغل إكس في عام 2013، حيث قاد إستراتيجية الأعمال والتخطيط والمبيعات وتطوير الأعمال والشراكات، صمم فريق العمل بقيادة جودت نماذج أعمال مبتكرة مماثلة للتقنيات التخريبية، أنشأ صفقات عالمية مكنت غوغل إكس من الازدهار وإنشاء منتجات مناسبة للعالم.

إلى جانب حياته المهنية، شارك جودت في تأسيس أكثر من 20 شركة في مجالات مثل الصحة واللياقة البدنية والأغذية والمشروبات والعقارات. شغل منصب عضو مجلس إدارة في العديد من مجالات التكنولوجيا والصحة واللياقة والمستهلك وشركات السلع، إضافة إلى العديد من مجالس التكنولوجيا والابتكار الحكومية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، كما ألف كتاب الحل للسعادة: هندسة طريقك للفرح (Solve for Happy: Engineering Your Path to Joy (2017)).