كيف غيرت "كانفا" وجه التصميم بمساعدة الذكاء الاصطناعي؟

في عالم التصميم، كان الإبداع والابتكار دائما أساس بناء أي مشروع مرئي. ومع تطور التكنولوجيا، تغيرت أدوات التصميم بشكل كبير. في الماضي، كان التصميم يتطلب مهارات عالية و برمجيات معقدة مثل "أدوبي فوتوشوب"، مما كان يستهلك الكثير من الوقت والجهد.

لكن، مع ظهور أدوات مثل "كانفا"، تغيرت المعادلة، حيث كانت في البداية موجهة لتسهيل العملية على المستخدمين العاديين، لتقديم حلول مرنة تتيح للجميع تصميم مواد مرئية بجودة عالية. ومع مرور الوقت، تطورت هذه الأدوات لِتدمج الذكاء الاصطناعي، مما غيّر جذريا طريقة إنشاء الرسومات والشعارات والملصقات وحتى مقاطع الفيديو.

اليوم، أصبح الذكاء الاصطناعي في "كانفا" جزءا أساسيا من عملية التصميم، مما يتيح للمستخدمين تحقيق نتائج احترافية بسرعة وسهولة.

من الفكرة إلى النجاح.. كيف نشأت "كانفا"؟

"كانفا" (Canva) هي منصة تصميم مبتكرة تهدف إلى تمكين الجميع من إنشاء صور مرئية احترافية بسهولة، دون الحاجة إلى خبرة متقدمة أو أدوات معقدة. لكن كيف بدأت هذه الأداة المدهشة؟

تعود فكرة إنشاء "كانفا" إلى ميلاني بيركنز، إحدى المؤسسات المشاركات والرئيسة التنفيذية لشركة "كانفا". في البداية، كانت بيركنز تدرّس مهارات التصميم الفني باستخدام الأدوات الأكثر استخداما مثل "فوتوشوب".

ولكنها لاحظت أن الطلاب كانوا يستغرقون فصلا دراسيا كاملا فقط لتعلم مكان وجود الأزرار في البرنامج، وهو ما اعتبرته "سخافة". ومن هنا نشأت فكرة تصميم أداة أكثر بساطة وسهولة للاستخدام.

في 1 يناير/كانون الثاني 2013، شاركت بيركنز في تأسيس "كانفا" في بيرث بأستراليا، مع كليف أوبرشت وكاميرون آدامز. ومنذ إطلاقها، نمت "كانفا" بشكل هائل لتصبح واحدة من أكثر الأدوات استخدامًا في مجال التصميم، خاصة بين الشركات الصغيرة والمدونين والمستقلين.

وبحسب تقرير موقع "سي نت"، يستخدم "كانفا" حاليا أكثر من 220 مليون شخص نشط شهريا، مع أكثر من 30 مليار تصميم تمّ إنشاؤه، وهي متاحة في 190 دولة بأكثر من 100 لغة.

وقد أصبحت "كانفا" منافسا قويّا لعدد من المنصات الأخرى مثل "أدوبي إكسبرس" (Adobe Express) و"سنابا" (Snappa) و"فيزم" (Vism) و"فيستا كرييت" (VistaCreate) المعروفة سابقا باسم "كريلو" (Crello)، بفضل سهولة استخدامها، وتكلفتها المعقولة، ومكتبة القوالب الضخمة التي توفرها. هذه المزايا جعلتها الخيار المفضل للمحترفين والهواة على حدّ سواء.

ماذا يمكنك فعله باستخدام "كانفا"؟

تعدّ "كانفا" منصة متعددة الاستخدامات تتيح لك تصميم وتحرير مجموعة واسعة من المستندات والمواد المرئية، بما فيها الصور ومقاطع الفيديو والمواد المطبوعة والتسويقية.

من منشورات الوسائط الاجتماعية والريلز إلى مقاطع الفيديو على منصات مثل "إنستغرام" و"تيك توك" و"فيسبوك" و"يوتيوب"، يمكنك إنشاء تصميمات جذابة بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تصميم الشعارات، وبطاقات العمل، والكتيبات، والرسوم البيانية وحتى إضافة لمسة مميزة إلى سيرتك الذاتية أو عروضك التقديمية. وإذا كنت تبحث عن طريقة اقتصادية لبطاقات دعوة الزفاف، توفر لك "كانفا" مئات القوالب القابلة للتخصيص تماما حسب ذوقك.

أما لأولئك المهتمين بالطباعة حسب الطلب، توفر المنصة أيضا أدوات لإنشاء تصميمات للقمصان، والأكواب، والملصقات، والنماذج الأولية للمواقع الإلكترونية. وإذا كنت مبتكرا، يمكنك بيع القوالب التي تُنشئها.

كما تتيح لك "كانفا" إمكانية تخصيص تصاميمك بشكل كامل باستخدام أدوات متنوعة، مثل تغيير النصوص والخطوط والألوان، وإضافة عناصر مثل الإطارات والمخططات والأشكال والملصقات. بعض هذه الأدوات متاحة في النسخة المجانية، بينما يتطلب البعض الآخر الترقية إلى النسخة الاحترافية.

إضافة إلى ذلك، توفر المنصة خاصية "مجموعة العلامة التجارية" (Brand Kit) في النسخة الاحترافية، والتي تتيح لك تخزين الشعارات والألوان والخطوط في مكان واحد لضمان اتساق العلامة التجارية في جميع تصاميمك. ويعزز الذكاء الاصطناعي في "كانفا" هذه العملية عبر تقديم أفكار وتصورات لتصاميم جديدة، مما يساعدك على تسريع وتسهيل إنجاز مشاريعك.

وتعتمد "كانفا" على الحوسبة السحابية، مما يعني أنه يمكنك إنشاء تخزين، ومشاركة تصاميمك عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تنزيلها بتنسيقات متعددة مثل "بي إن جي" (PNG) و"جي بي جي" (JPG) و"بي دي إف" (PDF) و"إس في جي" (SVG) إصدار البرو، وفيديو "إم بي 4" (MP4)، وصورة "جي آي إف" (GIF)، وملف "باور بوينت" (PowerPoint).

كما تتوفر المنصة على أجهزة سطح المكتب والهواتف المحمولة، مما يجعلها بديلا مثاليا للبرامج المعقدة مثل "أدوبي فوتوشوب" (Adobe Photoshop) و"إلستراتور" (Illustrator) و"أفينيتي ديزاينر" (Affinity Designer). والأفضل من ذلك، يمكنك ربط "كانفا" بتطبيقات الإنتاجية ووسائل التواصل الاجتماعي لتسهيل مشاركة تصاميمك مباشرة.

"الأستوديو السحري" من "كانفا".. ثورة التصميم بالذكاء الاصطناعي

في أكتوبر/تشرين الأول 2023، دخلت "كانفا" عالم الذكاء الاصطناعي بقوة عبر إطلاقها "ماجيك ستوديو" (Magic Studio)، مما غيّر طريقة تصميم الأعمال الإبداعية بشكل جذري، حيث يهدف هذا الدمج المبتكر إلى تسريع وتبسيط سير العمل في التصميم، إذ يمكن للمستخدمين إنشاء تصميمات احترافية بأقل جهد وفي وقت قياسي.

بفضل الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكانك تصميم الصور، والنصوص، والرسوم المتحركة، ومقاطع الفيديو باستخدام أوامر بسيطة، أو حتى تعديل وتنسيق إبداعك في بضع خطوات فقط.

وتُجمع هذه الأدوات الذكية ضمن قسم "الاستوديو السحري" في لوحة تحكم "كانفا"، مما يوفر مجموعة واسعة من الوظائف المفيدة للجميع في صناعة الإبداع، مثل الكُتّاب والمصممين الفنيين ومصوري الفيديو.

ولا يقتصر على هذا فقط، بل يمكّنك من محاكاة دور كاتب محتوى محترف، ومصمم غرافيك، ومحرر فيديو، أو حتى رسام متحرك تحت سقف واحد.

كيف تستخدم "كانفا أي آي" خطوة بخطوة؟

"الوسائط السحرية" (Magic Media).. تحويل النص إلى صورة

باستخدام أداة "ماجيك ميديا"، يعتبر "مولد النص إلى صورة" من أبرز ميزات "كانفا أي آي"، حيث يتم تشغيل هذه الأداة بواسطة "ستايبل ديفيوجن" (Stable Diffusion)، وبحسب تقرير نشرته منصة "دوريك" للتصميم الإلكتروني (Dorik)، يمكن اعتبار "ماجيك ميديا" بديلا أفضل لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل "دال إي" (DALL-E) و"ميدجورني" (Midjourney).

لاستخدام "مولد النص إلى صورة"، كل ما عليك فعله هو اتباع هذه الخطوات:

١- انتقل إلى "ماجيك ستوديو"، ثم مرر لأسفل حتى تجد أداة "تكست تو إيميج" (Text to Image).

٢-أدخل النص المطلوب واختر تفاصيل الصورة التي ترغب في إنشائها، مثل الأسلوب أو اللون أو الموضوع.

٣- حدّد الحجم المناسب للصورة، بما يشمل الأحجام المخصصة لمختلف منصات التواصل الاجتماعي أو المواد المطبوعة. وإذا لم تكن راضيا عن النتيجة الأولى، يمكنك إعادة توليد الصورة مع إدخال نص مختلف.

"كانفا أي آي" لتحويل النص إلى فيديو

الميزة الأخرى التي أضافتها "كانفا" هي "مولد الفيديو بالذكاء الاصطناعي"، الذي يتم تشغيله بواسطة "رانواي" (Runway)، والذي يعدّ بديلا مناسبا لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بإنشاء الفيديوهات مثل "فيد آي أو" (Veed.io).

بفضل هذه الأداة، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو قصيرة و"جيفس" (GIFs) بسهولة ودون الحاجة إلى قضاء ساعات في تحريرها. ما عليك سوى إدخال النص وتحديد التفاصيل التي تريدها، ويمكنك إضافة مسار صوتي إما من مكتبة "كانفا" أو رفع مسارك الخاص.

"التعديل السحري".. محرر الصور الذكي

هل تحتاج إلى تعديل جزء من صورة بسهولة؟ مع أداة "التعديل السحري" (Magic Edit)، يمكنك تغيير أي جزء من الصورة بنقرة واحدة، سواء كان ذلك استبدال الخلفية بمناظر طبيعية جديدة أو تغيير الملابس أو إضافة عناصر جديدة.

وما يميز هذه الأداة هو أنها تتيح لك تحديد أجزاء معينة من الصورة لتعديلها، دون التأثير على باقي التفاصيل، مما يوفر عليك الوقت ويمنحك حرية أكبر في تحرير الصور.

كل ما عليك فعله، هو الذهاب إلى "ماجيك إديت" وتحميل الصورة التي ترغب في تعديلها. بعد ذلك، استخدم الفرشاة وحدد المناطق بدقة، فالأداة ممتعة للتلاعب بها كما تشاء وتوفر الكثير من الوقت في عملية التحرير.

"الممحاة السحرية"

إذا كنت بحاجة إلى إزالة عنصر غير مرغوب فيه من الصورة، فكل ما عليك فعله هو استخدام "الممحاة السحرية" (Magic Eraser). هذه الأداة توفر لك وسيلة سريعة وفعالة لإزالة العناصر المزعجة من الصورة، سواء كانت خلفيات غير مرغوب فيها أو كائنات صغيرة، مما يوفر لك وقتا كبيرا مقارنة بالطرق التقليدية.

إليك كيفية إزالة العناصر التي لا ترغب فيها من صورتك:

١- حمّل الصورة، ثم اضغط على "تعديل الصورة".

٢- ستظهر لك مجموعة من خيارات التحرير، مثل "بي جي ريموفر" (BG Remover)، و"ماجيك إريزر" (Magic Eraser)، و"ماجيك غراب" (Magic Grab)، و"ماجيك إكسبند" (Magic Expand).

٣- استخدم الفرشاة لتحديد الجزء الذي ترغب في إزالته. كما يمكنك تعديل حجم الفرشاة لتناسب الأشياء الصغيرة.

٤- دع أداة "ماجيك إريزر" تقوم بعملية إزالة العناصر.

ومع أن "ماجيك إريزر" تقوم بعمل ممتاز في إزالة الكائنات من الخلفيات البسيطة، فإنها قد تترك رسومات غير دقيقة إذا كانت الخلفية معقدة.

"الكتابة السحرية" من "كانفا أي آي"

من بين الأدوات الذكية التي توفرها "كانفا" أيضا "الكتابة السحرية" (Magic Write)، التي تساعدك على كتابة المحتوى بسهولة، سواء كنت بحاجة إلى منشورات لوسائل التواصل الاجتماعي، أو مدونات، أو رسائل إخبارية.

ما يميز هذه الأداة الذكية هو قدرتها على التعرف على صوت علامتك التجارية وتوليد محتوى متماسك يتناسب معها.

وهي مثل أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى، تتخطى مشكلة "كتابة الصفحة البيضاء" وتعطيك بداية بدلا من التحديق في صفحة فارغة. كما تقدم لك أدوات لتصحيح الأخطاء الإملائية أو تعديل النصوص لتناسب احتياجاتك.

ومع أن "ماجيك رايت" تعمل بشكل جيد لتوليد المنشورات الطويلة، فإنها تتألق أكثر في المحتوى القصير مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي على "إنستغرام" و"فيسبوك" و"تيك توك" وغيرها.

إليك كيفية استخدام ميزة "ماجيك رايت" بكل سهولة:

١- إذهب إلى "ماجيك ستوديو" ومرّر للأسفل حتى تجد "ماجيك رايت".

٢- اضغط على "جرب ماجيك رايت".

٣- اختر أو أضف مربع النص الذي تريد الكتابة فيه، ثم أدخل النص المطلوب. يمكنك إما تحميل مستند جاهز أو بدء مستند جديد.

٤- حدد المربع الذي ترغب في إضافة النص إليه.

٥- اضغط على "ماجيك رايت" (Magic Write) لبدء توليد النص بشكل تلقائي.

"الالتقاط السحري"

مع أداة "الالتقاط السحري" (Magic Grab)، يمكنك تحويل الصور الثابتة إلى صور قابلة للتحرير بسهولة عن طريق ملء الفجوات، وكذلك نقل وتغيير حجم الصور من صورة إلى أخرى، وهي عملية قد تستغرق وقتا طويلا، لكنها تسهّل سير العمل وتجعل التحرير أكثر كفاءة.

إليك كيفية استخدام ميزة "ماجيك غراب" في "كانفا" بخطوات بسيطة:

١- حمّل الصورة التي تريد تعديلها، ثم اضغط على خيار "تعديل الصورة".

٢- اختر " ماجيك غراب" وسيقوم "كانفا" تلقائيا بقص العنصر من الصورة الأصلية.

٣- اسحب العنصر من الصورة الأصلية إلى الصورة التي ترغب في نقله إليها، ثم غيّر حجمه وعدّله حسب الحاجة.

والجميل أن ميزة "ماجيك غراب" تعمل وكأنها عصا سحرية حقيقية! كما توجد ميزة إضافية تسمى "اقتباس النص" (Grab Text) التي تتيح لك استبدال النص في الصورة.

ومع ذلك، يجب أن تعرف أن "كانفا" تستبدل النص باستخدام مكتبة الخطوط الخاصة بها، ولكنها لا تغير الخط الأصلي الموجود في الصورة.

"سحر التحويل"

كما يوحي الاسم، تتيح لك ميزة "سحر التحويل" (Magic Morph) تحويل النصوص أو العناصر أو الرسومات باستخدام أوامر نصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وهي أداة ممتعة للتجربة أو لاستخدامها في مشاريعك الجامعية، لكنها قد لا تكون أداة أساسية للمسوقين أو المهنيين. كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكنك تحويل الصور، بل يمكنك فقط العمل مع الرسومات أو العناصر المتحركة.

إليك كيفية الاستفادة من ميزة "ماجيك مورف" (Magic Morph) باستخدام الذكاء الاصطناعي في "كانفا" على جهاز الحاسوب:

١- افتح أي تصميم متحرك أو رسومات على لوحة "كانفا"، ولاحظ أن "ماجيك مورف" لا يعمل مع الصور أو العناصر الثابتة.

٢- في الشريط الجانبي على اليسار، اضغط على "تطبيقات" (Apps) وابحث عن "ماجيك مورف".

٣- اختر العنصر الذي ترغب في تغييره، ثم أدخل النص المطلوب في المربع المخصص، وانقر على "تحويل سحري" أو "تغيير سحري".

ويجب أن تكون على دراية بأنه توجد بعض القيود على "ماجيك مورف"، حيث إن "كانفا" لا يمكنها تحقيق كل الأوامر النصية التي تطلبها. لذلك، يفضل الالتزام بتعليمات بسيطة أو تلك التي تقترحها "كانفا" للحصول على أفضل النتائج.

"التصميم السحري" من"كانفا أي آي"

يعدّ "التصميم السحري" من أبرز ميزات "كانفا أي آي"، حيث يساعد على تسريع عملية تصميم الصور والمحتوى البصري بشكل عام.

فبدلا من البدء بتصميم صورة من الصفر، مثلما كان يفعل المصممون في الماضي عبر اختيار قوالب ثم إضافة شعارات وخطوط وأشكال، يقدم لك "كانفا أي آي" الآن قالبا جاهزا يمكنك تخصيصه بسهولة بما يتناسب مع نصوصك وهويتك البصرية.

كل ما عليك فعله هو وصف نوع الصورة التي تحتاج إليها، ليقوم "كانفا" بتوفير القوالب الأكثر ملاءمة لعلامتك التجارية. وأكثر ما يميز هذه الأداة أيضا هو قدرتها على إنشاء مقاطع الفيديو والعروض التقديمية بسلاسة أثناء التنقل.

دعنا نشرح لك هذه النقاط بمزيد من التفاصيل:

كيف تستخدم تصميم "كانفا" السحري لإنشاء الصور؟

يمكنك البدء باستخدام ميزة "التصميم السحري" (Magic Design) مباشرة من الصفحة الرئيسية لـ "كانفا". كل ما عليك فعله هو البحث عن نوع التصميم الذي ترغب في إنشائه مثل المخططات المعلوماتية أو البانر (Banner)، ثم وصف نوع الصورة التي تحتاج إليها مع تحديد اسم العلامة التجارية.

على سبيل المثال، إذا أردت إنشاء "بانر يوتيوب" لموضوع "أفضل عشر مولدات أسماء نطاقات"، يمكنك ببساطة إدخال النص المناسب، وتحديد النمط والهوية البصرية، وستقدم لك "كانفا" مجموعة من القوالب لتختار منها.

كما يمكنك تعديل هذه القوالب لتناسب منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل "إنستغرام"، و"تيك توك" و"يوتيوب"، مما يوفر لك العديد من الخيارات.

كيف تستخدم "التصميم السحري" لإنشاء مقاطع الفيديو؟

ميزة "التصميم السحري" من "كانفا" لا تقتصر على الصور فقط، بل تتيح لك أيضا إنشاء مقاطع الفيديو بسهولة. فبمجرد تحديد الصور التي ترغب في استخدامها، تُرتبُها الأداة تلقائيا لإنشاء مقطع فيديو دون الحاجة إلى تعديلات كبيرة.

بالطبع، قد تحتاج إلى إجراء بعض التعديلات الطفيفة للحصول على النتيجة المثالية، ولكن هذه الميزة تعتبر أكثر فعالية مقارنة بالعديد من برامج صناعة الفيديو الأخرى.

كيف تستخدم "التصميم السحري" لإنشاء العروض التقديمية؟

إحدى الميزات الأكثر إثارة في "ماجيك ديزاين" (Magic Design) هي مولد العروض التقديمية، الذي يتفوق بشكل كبير على أدوات إنشاء الشرائح التقليدية مثل "مايكروسوفت باور بوينت" (Microsoft PowerPoint) و"غوغل سلايدز" (Google Slides).

بدلا من البدء من الصفر، يمكنك ببساطة إدخال النصوص التوجيهية لإنشاء عرض تقديمي جاهز يتم تخصيصُه وفقا لاحتياجاتك.

كما تقدم "كانفا" مجموعة واسعة من القوالب المتنوعة، بالإضافة إلى مكتبة ضخمة من الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوفر أداة المقدم الصوتي التي تساعدك في تقديم التعليق الصوتي مباشرة. كل ما عليك فعله هو اختيار شخصية المقدم وإضافة النصوص، وسيقرؤها المقدم نيابة عنك.

وبالمقارنة مع برامج إنشاء العروض التقديمية التقليدية، تقدم "كانفا" خيارا أكثر فعالية، حيث تعزز التفاعل بين المتحدث والجمهور، ويمكن استخدامه في البرامج التدريبية، والدورات الدراسية، أو حتى الحملات التسويقية.

لإنشاء عرض تقديمي باستخدام "ماجيك ديزاين" من "كانفا"، اتبع هذه الخطوات:

١- اختر "إنشاء تصميم" من الصفحة الرئيسية وحدد تنسيق العرض التقديمي.

٢- في تبويب التصميم، اكتب النص التوجيهي (Prompt) مع أكبر قدر ممكن من التفاصيل.

٣- اضغط "إنتر" (Enter)، وستقدم لك "كانفا" مجموعة من الخيارات للاختيار من بينها.

كما يمكنك تخصيص صوت العلامة التجارية، وإضافة الخطوط المناسبة، وتعديل النصوص على الشرائح بما يتناسب مع عرضك.

ومع ذلك، ورغم ميزاته الرائعة، يوجد بعض القيود في مولد العروض التقديمية السحري. على سبيل المثال، لا يمكنك إضافة أكثر من 10 شرائح في العرض التقديمي، والنص المولد قد يكون أقصر من المتوقع.

لكنه يبقى أداة رائعة للبدء في إنشاء العروض التقديمية، ويمكنك تعديل الصور والنصوص بعد ذلك لتخصيص العرض وفقا لاحتياجاتك.

"التحريك السحري"

هل تتذكر كيف كنت تستخدم برنامج "باوربوينت" لتحريك النصوص والعناصر؟ الآن مع "كانفا"، أصبح الأمر أسهل بكثير بفضل مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة للتحريك.

اليوم يوفر لك "التحريك السحري" (Magic Animate) إمكانية تحريك النصوص والعناصر بشكل سلس، مع القدرة على تعديل السرعة والموضع بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

إليك كيف تستخدم ميزة "التحريك السحري" المدعومة بالذكاء الاصطناعي من "كانفا":

١- حمّل الصورة التي تحتوي على النصوص أو العناصر التي ترغب في تحريكها.

٢- في أعلى الشاشة، انقر على خيار "تحريك" (Animate) واختر العنصر أو النص المطلوب تحريكه.

٣- اختر من بين مجموعة واسعة من تأثيرات الرسوم المتحركة.

٤- يمكنك سحب العناصر على طول خط الحركة للتحكم في سرعة التحريك بما يتناسب مع احتياجاتك.

"التبديل السحري"

يعدّ "التبديل السحري" (Magic Switch) أحد المعالجات الرائعة التي تتيح لك تحويل نوع المنشور إلى آخر في غضون دقائق، وهي أداة ممتازة لإعادة استخدام المحتوى الخاص بك بشكل فعال.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تحويل منشور من "إنستغرام" إلى صورة تناسب "بينترست" (Pinterest)، فإن "التبديل السحري" يقوم بذلك بسرعة وبدقة.

بشكل عام، تساعدك هذه الميزة في أتمتة عملية تغيير الحجم، بالإضافة إلى نقل العناصر والنصوص لتتناسب مع تنسيق المنشور المطلوب.

إذا كنت تدير حملات تسويقية متعددة القنوات، فستكون هذه الميزة موفرة للوقت بشكل كبير. وبالنسبة للشركات والمسوقين، يعد "التبديل السحري" أداة مثالية لتحويل أنواع مختلفة من المحتوى، مثل: تحويل العروض التقديمية إلى منشورات على "إنستغرام" ، أو تغيير منشورات "فيسبوك" إلى صور مصغرة على "يوتيوب".

تمكنك هذه الميزة أيضا من ترجمة منشورك من اللغة الإنجليزية إلى أكثر من 30 لغة، بما فيها الألمانية، والإسبانية، والفرنسية، وغيرها.

هل توازن "كانفا" ومزايا الذكاء الاصطناعي بين الإبداع والسلامة؟

بينما توفر أدوات الذكاء الاصطناعي مثل تلك التي في "كانفا" إمكانيات إبداعية هائلة، فإنها تثير أيضا بعض القضايا التي تتعلق بسلامة البيانات والأصالة الفنية.

فبينما تؤكد "كانفا" أنها لا تستخدم المحتوى الخاص بالمستخدمين لتدريب أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، فإنها قد تطلب أحيانا موافقة اختيارية من المبدعين للمشاركة في هذا التدريب.

ومن المثير للاهتمام أن "كانفا" خصصت 200 مليون دولار لدعم المبدعين والمحتوى خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن يذهب جزء من هذا المبلغ إلى حقوق الملكية للمبدعين الذين يوافقون على المساعدة في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير نشره موقع "سي نت".

ومع ذلك، يجب أن تكون حذرا من استخدام بيانات الطرف الثالث، حيث تدمج "كانفا" أدوات مثل "دال إي" (Dall-E) الخاص بـ"أوبن أي آي"، و"إيماجن" (Imagen) الخاص بـ"غوغل" لإنشاء صور باستخدام الذكاء الاصطناعي.

والغريب في الأمر أن هذه الصور لا تحمل علامة مائية تشير إلى أنها منشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي، في حين أن مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها تحمل علامة مائية بألوان قوس قزح للإشارة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشائها.

من جهة أخرى، فإنه بالرغم من أن أدوات الذكاء الاصطناعي في "كانفا" توفر إمكانيات غير محدودة للإبداع، فإنها تثير تساؤلات حول الجدارة الفنية والأصالة، حيث يقول فانغ ليو، الأستاذ بجامعة نوتردام ورئيس التحرير المشارك في مجلة "أي سي إم ترنزاكشنز أون بروبابيليستك ماشين ليرنينغ" (ACM Transactions on Probabilistic Machine Learning)، في حديثه لموقع "سي نت": إنه "يمكن الآن إنجاز أعمال الكتاب والمصممين الفنيين والمصورين والفنانين الآخرين مثل الرسامين وفناني التحريك؛ بسهولة بالغة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.. هذا لا يعني أنها ستحل محلهم، ربما يحتاج هؤلاء الأشخاص فقط إلى تطوير مهاراتهم واستخدام هذه الأدوات لإبداعهم".

ومع ذلك، غالبا ما تكون أدوات الذكاء الاصطناعي بمثابة اختصار لأولئك الذين يفتقرون إلى المهارات التصميمية، رغم استمرار المخاوف بشأن تأثير المحتوى الناتج عن هذه الأدوات على الصناعات الإبداعية التقليدية وحقوق الملكية الفكرية. وفي غياب اللوائح المناسبة، تظل هذه الأسئلة قائمة.

من جهته، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للمنتجات في "كانفا"، كاميرون آدامز، خلال حديثه لموقع "سي نت": "نحن ننظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه شريك إبداعي، وليس بديلا.. لا يوجد بديل للإبداع البشري".

وأضاف: "نحن على ثقة بأنه كلما تمكن المزيد من الأشخاص من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، سنرى المزيد من الإبداع البشري في العالم، حيث يتمكن الأشخاص من فعل أشياء لم يتمكنوا من فعلها من قبل".

كما أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سيمكّن أي شخص من إضفاء الحيوية إلى أفكاره وتوسيع نطاقها بشكل أسرع، سواء كان مصمما محترفا يستكشف إمكانيات إبداعية جديدة، أو شخصا ينشئ تصميمه الأول باستخدام "كانفا".

ما هي تكلفة استخدام "كانفا"؟

تقدم "كانفا" خطة مجانية تشمل ميزات أساسية وقوالب محدودة. أما "كانفا برو" (Canva Pro)، فتكلف 120 دولارا سنويا للشخص الواحد مقابل ميزات إضافية مثل قوالب مميزة، ومحتوى مخزون، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وإدارة العلامات التجارية (Brand Kit). ويمكنك تجربة خطة برو مجانا لمدة 30 يوما.

بالنسبة للفرق المصممة للشركات، تكلف الخطة 100 دولار سنويا لكل مستخدم، بحدّ أدنى ثلاثة مستخدمين، وتوفر ميزات التعاون وسعة تخزين موسعة. كما قدمت "كانفا" خطة المؤسسات (Enterprise) للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة.

أيضا، تقدم "كانفا" خطة مجانية للمعلمين والطلاب في المدارس الابتدائية والثانوية والمنظمات غير الربحية المسجلة.

كما تتطلب "كانفا"، رغم سهولة استخدامها، اتصالا بالإنترنت، وتُناسب المبتدئين بشكل أكثر. وقد تكون ميزاتها أقل تطورا مقارنة ببرامج مثل "أدوبي فوتوشوب"، مما يجعلها أقل ملاءمة للمصممين المحترفين الذين يحتاجون إلى تصاميم معقدة.

ورغم ذلك، تبقى "كانفا" أداة مفضلة للمستقلين وأصحاب الأعمال الصغيرة والمؤثرين بفضل سهولة الوصول إليها وتكلفتها المعقولة، وهي مثال رائع على كيفية دمج الإبداع والتكنولوجيا في أدوات بسيطة وفعالة.

ومع كل هذه الإمكانيات، يبقى السؤال قائما: هل سيساهم التطور السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإبداع الشخصي، أم سيؤثر على أصالة الفنون التقليدية ويغيّر طابعها؟