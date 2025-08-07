شاهد.. متجر لبيع الروبوتات في الصين بينها واحد يشبه آينشتاين

تستعد العاصمة الصينية بكين لاستقبال أحدث متاجر بيع الروبوتات، والذي يضم تشكيلة واسعة تتجاوز 100 روبوت مصنوعة من مختلف الشركات الصينية الرائدة.

وحسب تقرير لوكالة رويترز، يضم المتجر منتجات أكثر من 40 شركة صينية رائدة في صناعة الروبوتات، بما فيها شركات مثل "يونيتري" (Unitree) و"أوبتيك" (Ubtech) التي قدمت سابقا نماذج رائدة.

ولا تقتصر نماذج الروبوتات المعروضة في المتجر على الروبوتات شبه البشرية، بل يضم تشكيلة واسعة من الروبوتات الأخرى مثل روبوتات الحيوانات الأليفة وحتى الأذرع الآلية المخصصة لصناعة القهوة وتقديم الطعام والوظائف المختلفة.

كما يمتلك المتجر مجموعة من الروبوتات البشرية ذات تصميمات أقرب إلى الواقعية، مثل روبوت بشري على شكل العالم الفيزيائي ألبرت آينشتاين فضلا عن فرق غنائية من الروبوتات.

ويعد المتجر من أوائل متاجر بيع الروبوتات الموجودة بالصين، وهو يأتي ضمن خطة البلاد في التوسع ببيع الروبوتات البشرية والروبوتات المخصصة للمستخدمين بدلا من المصانع والشركات.

وقال وانج ييفان المدير في المتجر في حديث لرويترز "إذا كان من المقرر أن تدخل الروبوتات إلى آلاف المنازل، فإن الاعتماد فقط على شركات الروبوتات ليس كافيا"، مؤكدا على الحاجة إلى حلول مصممة خصيصا للمستهلكين.

ويتابع بيفان واصفا المتجر بأنه يقدم حلولا متنوعة لتسهيل عملية شراء الروبوتات على المستخدمين، بدءا من بيع الروبوتات وصيانتها لاحقا وبيع قطع الغيار، فضلا عن توجيه المستخدمين للنموذج الذي يحتاجونه، مشبها المتجر بوكالة بيع السيارات.

وتضم تشكيلة الروبوتات الموجودة في المتجر أسعارا مختلفة، إذ تأتي بعض الروبوتات بأسعار منخفضة تبدأ من 278 دولارا وحتى مئات الآلاف من الدولارات، وذلك حسب حاجة المستخدم واختياره.

ويأتي المتجر الجديد ضمن توسع الحكومة الصينية في الاستثمار بقطاع الروبوتات الموجهة للمستخدمين والذكاء الاصطناعي، إذ حاز القطاع على إعانات سخية تجاوزت 20 مليون دولار العام الماضي.