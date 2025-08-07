استطاع روبوت "شات جي بي تي" اجتياز اختبار الروبوتات عبر محاكاة التصرفات البشرية في التحكم بأجهزة الحواسيب، وذلك باستخدام النسخة الأحدث من الروبوت والاعتماد على "شات جي بي تي إيجنت"، حسب تقرير لموقع "آرس تكنكيا" (Ars Technica) التقني.

وتختلف أداة "شات جي بي تي إيجنت" بشكل كبير عن "شات جي بي تي" المعتاد، إذ يحصل على المتصفح الخاص به، ويستطيع من خلاله زيارة مواقع الإنترنت المختلفة والتفاعل معها في بيئة مغلقة تتحكم وسط نظام التشغيل الخاص به.

ويستطيع المستخدمون التعامل مع الروبوت والمنظومة الخاصة به من خلال نافذة "شات جي بي تي" المعتادة، وذلك من أجل تزويده بالأوامر اللازمة ومراقبة تصرفاته في هذه البيئة المغلقة.

ورغم أن اختبار الروبوتات الخاص بمنصة "كلاود فلير" (Cloudflare) لتأمين الإنترنت مصمم خصيصا لتفادي مثل هذه المواقف فإن "شات جي بي تي إيجنت" تمكن من تخطيه بسهولة منقطعة النظير أدهشت المستخدم الذي كان يراقب ما يحدث من خلال واجهة الأداة.

ثم قام المستخدم بمشاركة صورة لقطة شاشة للروبوت بعد أن تمكن من تخطي الاختبار، وتابع عمله بشكل طبيعي دون التوقف عنه، إذ وصف النموذج ما يفعله، موضحا أنه يضغط على زر الاختبار حتى يتأكد الموقع بأنه مستخدم حقيقي وليس روبوتا.

كيف تمكن "شات جي بي تي" من تخطي هذا الاختبار؟

تعتمد اختبارات الروبوتات الموجودة في المواقع -والتي تقدمها شركات مثل "كابتشا" أو "كلاود فلير" وغيرهما من شركات تأمين الإنترنت- على آليات مختلفة، ولكن أبرزها هو الصندوق الحواري للتأكد أن المستخدم ليس روبوتا.

وبينما يبدو أن هذا الاختبار بسيط في آلية عمله لكنه من الاختبارات التي يصعب على الروبوتات التقليدية اجتيازها، وذلك لأنه يدرس سلوك المستخدم في تحريك مؤشر الحاسوب للضغط على الزر بدل الضغط التلقائي عليه في حالة الروبوتات، فضلا عن مجموعة أخرى من العوامل المختلفة، بما فيها سجل التصفح والعنوان وغيرهما.

وبسبب هذه الآلية ذاتها تمكن روبوت "شات جي بي تي إيجنت" من اجتياز الاختبار، لأنه في النهاية حرك مؤشر الفأرة بآلية تشبه الطريقة التي يتحرك بها البشر، فضلا عن أن الروبوت يستخدم المتصفح الخاص به.

ويعني ذلك أن الاختبار صدّق فعلا أن "شات جي بي تي إيجنت" هو مستخدم بشري حقيقي تماما يحاول زيارة الموقع والاستفادة منه، لذلك تمكن الروبوت من اجتيازه بشكل آمن.

دعوات للتطوير

تهدف هذه الاختبارات إلى منع الروبوتات والبرمجيات الخبيثة من الوصول إلى المواقع، ورغم ذلك فقد حدث في السابق أن تمكن الروبوت من تجاوز الاختبار والوصول إلى الموقع، لذا طورت الشركات آلية الاختبار وأضافت بعض المعايير.

وتسبب هذا الأمر في سباق بين من يقوم باختبارات التحقق ومن يعمل على تطوير الروبوتات والبرمجيات المختلفة، وبينما لم يكن متصفح "أوبن إيه آي" الاختباري -الذي ظهر في يناير/كانون الثاني الماضي قادرا على تخطي هذه الاختبارات- لكن النسخة الأحدث من "شات جي بي تي إيجنت" كانت قادرة.

ويترك هذا الأمر الباب متاحا أمام مطوري اختبارات الروبوتات لتطوير اختبارات أكثر صعوبة لا يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة اجتيازها بهذه السهولة.