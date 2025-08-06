اعتقال صينيَين بأميركا عقب اتهامهما بتهريب شرائح "إنفيديا"

ألقت السلطات الأميركية القبض على مواطنين صينيين في ولاية كاليفورنيا عقب اتهامهما بتهريب شرائح الذكاء الاصطناعي الرائدة من "إنفيديا" إلى الصين، وفق وكالة رويترز.

وتشير الوكالة إلى أن تشوان جينغ البالغ من العمر 28 عاما، وشيوي يانغ البالغة 28 عاما أيضا، هرّبا الشرائح فضلا عن مجموعة من التقنيات الأخرى إلى الصين، وذلك في الفترة بين أكتوبر/تشرين الثاني 2022 ويوليو/حزيران 2025 دون الحصول على التراخيص اللازمة.

واعتمد المتهمان في هذا على شركة خاصة بهما تأسست عام 2022 تحت اسم "إيه إل إكس سوليوشنز" عقب توقيع العقوبات التقنية على الشركات الصينية وبدء أزمة تراخيص تصدير الشرائح للصين.

وتؤكد السلطات الأميركية أن شركة "إيه إل إكس سوليوشنز" أرسلت أكثر من 20 شحنة إلى شركات الشحن والتصدير الموجودة بسنغافورة وماليزيا، وتعمل هذه الشركات عادة كنقاط تحويل وشحن وهمية لنقل البضائع المهربة داخل الصين.

كما دفعت إحدى الشركات الصينية مليون دولار لصالح شركة "إيه إل إكس" في يناير 2024، فضلا عن مجموعة من الدفعات الأخرى من شركات صينية خلال الفترة ذاتها، وذلك بحسب ما ذكرته السلطات الأميركية.

وتظهر التقارير أن الشركة حصلت على أكثر من 200 بطاقة من بطاقات "إنفيديا إتش 100" الرائدة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل تزويد عملائها في اليابان وسنغافورة بها، كما ظهرت فاتورة من عام 2023 بقيمة تخطت 28 مليون دولار لشرائح موجهة لشركة في سنغافورة.

ومن جانبها أكدت "إنفيديا" أن تهريب الشرائح الخاصة بها أمر مرفوض تماما، إذ تسعى الشركة دوما للتعاون مع الشركاء الموثوق بهم والمعروفين، فضلا عن كون الشرائح المهربة لا تحظى بدعم فني أو برمجي مستقبلي على الإطلاق.

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ويواجه المتهمون عدة تهم تتعلق بتهريب المنتجات والربح غير المشروع فضلا عن غرامة بقيمة 250 ألف دولار لصالح جينغ لأنه مقيم بالولايات المتحدة، وأما يانغ فهي مهاجرة تجاوزت مدة تأشيرتها، لذا فإنها لا تزال في الحجز.