"آنثروبيك" تسبق "شات جي بي تي" بتحديث يجعل ذكاءها أكثر قوة

استغلت "آنثروبيك" فترة الهدوء الحالية في عالم الذكاء الاصطناعي لتسبق "أوبن إيه آي" وتعلن عن النسخة الأحدث من أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وفق تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.

ويأتي هذا الإعلان بينما ينتظر العالم إعلان "أوبن إيه آي" عن الجيل الجديد من نموذج الذكاء الاصطناعي "جي بي تي 5" والذي يعد النواة الأساسية لتركيب "شات جي بي تي".

وتشمل التحسينات الجديدة "أوبس 4.1" قدرات أعلى في البرمجة وكتابة الأكواد، فضلا عن تحسين قدرات البحث وتحليل البيانات، إلى جانب تحسين تعامل النموذج مع الأوامر المعقدة ذات الخطوات المتعددة، حسب تصريحات الشركة.

ويؤكد مايك كريغر كبير مسؤولي المنتجات في أنثروبيك أن التحديث يأتي ضمن توجه جديد بالشركة لإطلاق التحسينات الصغيرة المتتالية عوضا عن الانتظار فترات طويلة قبل تحديث النموذج بشكل كامل وإطلاق تحديث كبير رئيسي، مضيفا أن التحديث يجعل "أوبس 4.1" أفضل بشكل عام للمستخدمين.

ويصدر هذا التحديث بعد إطلاق النسخة الماضية من "أوبس 4" بشهرين تقريبا، مما يعزز الفلسفة الجديدة التي تسعى الشركة لاتباعها مع نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

كما شاركت آنثروبيك بيانا من شركة "ويند سيرف" يؤكد أن النموذج الجديد ساهم في إتمام مهام البرمجة بالشركة أسرع من السابق وبشكل أفضل، وذلك لأن ويند سيرف من أكبر عملاء آنثروبيك، وفقا للتقرير.

ويذكر بأن آنثروبيك تحقق أرباحا تصل سنويا إلى 5 مليارات دولار، وهي تسعى في الوقت الحالي لجمع تمويلات تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، مما يجعل تقييم الشركة يتخطى 170 مليار دولار.