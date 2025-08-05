21 يوما أمام غوغل لتغيير أنظمة أندرويد بشكل كبير

تحتاج "غوغل" إلى تطبيق عدة تغييرات على آلية المدفوعات داخل نظام "أندرويد" ومتاجر التطبيقات المتاحة بها لكسر احتكار متجر "غوغل بلاي"، وذلك وفق تقرير نشره موقع "ذا فيرج" التقني.

وتأتي هذه التغييرات عقب فوز شركة "إيبك" (Epic) بقضية مكافحة الاحتكار الأيقونية التي رفعتها ضد غوغل للمرة الثانية على التوالي، وذلك رغم أن غوغل تمكنت من مد مهلة تنفيذ الحكم لتصل إلى ثلاثة أسابيع وفق التقرير.

وتتضمن التغييرات التي تطرأ على نظام أندرويد إتاحة متاجر التطبيقات الخارجية للمطورين والمستخدمين والسماح للمطورين بترويج تطبيقاتهم الموجودة فيها.

كما يجب أن تتوقف "غوغل" عن شراء العقود الحصرية للتطبيقات وتتوقف عن دفع الأموال لمصنعي الهواتف وشبكات الهواتف المحمولة للترويج لمتجر تطبيقاتها أو جعله المتجر الافتراضي في نظام أندرويد.

وبالإضافة إلى ذلك، تتيح الشركة للمطورين الترويج واستخدام منظومات الدفع الخارجية بعيدا عن منظومة الدفع والفوترة الخاصة بها "غوغل بلاي".

وتحتاج إدارة "غوغل" أيضا للعمل مع شركة إيبك من أجل حل أي معوقات تواجهها أثناء عملية تطوير متاجر التطبيقات الخارجية ودمجها في متجر تطبيقات غوغل.

ولا تعد هذه التغييرات الوحيدة التي تطبق على نظام أندرويد، إذ يتضمن الحكم إجبار غوغل على إتاحة تحميل متاجر التطبيقات الخارجية من خلال متجر غوغل بلاي وتغيير النظام ليوفر فرصة متساوية لجميع متاجر التطبيقات.

ولكن هذه التغييرات لن يتم تطبيقها قبل عام 2026 حسب التقرير، إذ ترى غوغل أن هذه التغييرات تتيح للجهات الخبيثة إضافة روابط للبرامج الضارة داخل متجر التطبيقات، فضلا عن جعل المدفوعات أقل أمنا لاعتمادها على منصات دفع خارجية لا تعمل الشركة على تأمينها بشكل خاص.

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ويذكر بأن شركة إيبك هي المطور المسؤول عن لعبة "فورتنايت" الشهيرة، كما أنها تملك متجرا خاصا لبيع الألعاب والتطبيقات في حواسيب ويندوز، وهي تسعى لتقديم المتجر أيضا في الهواتف المحمولة.