شريحة شبكات جديدة من "برودكوم" تزيد قوة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة "برودكوم" الجيل الرابع من شرائح "جيريكو" (Jericho) للشبكات القادر على الربط بين مراكز البيانات عن بعد وتسريع أداء الذكاء الاصطناعي، حسب تقرير لوكالة رويترز.

وتستطيع الشريحة الجديدة الربط بين مراكز البيانات على بعد يصل إلى 96.5 كيلومترا، إذ تعمل على زيادة سرعة نقل البيانات في الشبكة الموصلة بين المراكز، مما يجعل عمليات الذكاء الاصطناعي أكثر سرعة دون النظر إلى حجم مركز البيانات.

وتأتي شريحة "جيريكو 4" لمواكبة الاحتياجات المتزايدة لمراكز البيانات ذات الشرائح خارقة القوة، إذ يحتاج مركز بيانات الذكاء الاصطناعي في العادة للربط بين آلاف الشرائح القوية سواء أكانت في مبنى واحد أو أكثر من مبنى.

ويشير التقرير إلى أن شريحة "برودكوم" الجديدة قادرة على توصيل 4500 وحدة ذكاء اصطناعي، وفق تصريحات نائب الرئيس والمدير العام لمجموعة التبديل الأساسية في شركة "برودكوم" رام فيلاجا.

واعتمدت الشركة في تصميم "جيريكو 4" على وحدات الذاكرة ذات النطاق العالي المستخدمة في شرائح الذكاء الاصطناعي من قبل "إنفيديا" و"إيه إم دي"، وذلك لتخفيف المشكلات المتعلقة بسعة الذاكرة وحجم البيانات المنقولة.

كما عززت الشركة من مستوى الأمان المستخدم في الشرائح الجديدة بشكل كبير لتتناسب مع المخاطر السيبرانية المتزايدة ضد مراكز البيانات، لأنها تمثل المدخل الرئيسي لمركز البيانات.

ويؤكد تقرير منفصل نشرته بلومبيرغ إلى أن الشريحة الجديدة قادرة على الربط بين أكثر من مليون معالج ذكاء اصطناعي معا، مع زيادة سعتها في نقل البيانات عن الجيل السابق بأربعة أضعاف.

وتقدم الشريحة الجديدة استخداما جديدا لمراكز البيانات القديمة ذات الحجم الأصغر، إذ أصبح من الممكن توصيل أكثر من مركز بيانات معا في مسافة لا تزيد عن 96 كيلومترا.

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ويشير تقرير بلومبيرغ إلى أن التوجه الجديد في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي هو توزيع طاقة المركز على أكثر من مبنى متجاور، مما يجعل استخدام الشريحة ضروريا لنقل البيانات بين هذه المباني بشكل سريع وآمن.