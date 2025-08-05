بعد شكاوى عدة.. "أوبن إيه آي" تُحدّث "شات جي بي تي"

تؤكد شركة "أوبن إيه آي" أن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد الخاص بها "جي بي تي 5" سيراعي مشاكل الصحة النفسية بشكل أفضل من السابق، كما جاء في تقرير موقع "ذا فيرج" التقني.

ويتزامن هذا الإعلان مع تزايد الشكاوى والدراسات التي وجدت أن "شات جي بي تي" الذي يعتمد على نماذج الشركة للذكاء الاصطناعي، يزيد من تأثير الأزمات النفسية وأوهام المرضى بعد الحديث معه.

كما أزالت "أوبن إيه آي" تحديثا سابقا في أبريل/نيسان الماضي، لأن "شات جي بي تي" كان يوافق المستخدمين على أي شيء يُطلب منه بما في ذلك الطلبات المؤذية والتي تلمح لوجود مشاكل نفسية.

وأشار التقرير لاعتراف الشركة بأن الجيل السابق من النموذج لم يكن قادرا على تمييز المشاكل النفسية وأعراض الذهان، وهو ما تسبب بمضاعفة الأعراض لدى بعض المستخدمين.

وتضيف "أوبن إيه آي" مجموعة من التحسينات الجديدة على "شات جي بي تي" لمراعاة الصحة النفسية للمستخدمين، ومن بينها تنبيه يظهر عند استخدام النموذج فترة طويلة.

وتتضمن التحسينات الجديدة خاصية تجعل "شات جي بي تي" أقل حدية في المواقف ذات المخاطر المرتفعة والارتباطات الشخصية. وبدلا من تقديم نتيجة واضحة وقاطعة يقوم النموذج بمساعدة المستخدم في الوصول إلى النتيجة التي يرغب بها.

ويشير التقرير إلى أن عدد مستخدمي "شات جي بي تي" ارتفع في الآونة الأخيرة ليصل إلى 700 مليون مستخدم أسبوعيا، وهو ما يعزز أهمية النموذج ودوره اليومي في حياة مئات الملايين من المستخدمين.

وتؤكد "أوبن إيه آي" أنها عملت مع مجموعة من خبراء الصحة النفسية والأطباء من أجل تحسين النموذج ومراجعة التحسينات الجديدة التي طرأت عليه للتيقن من جودتها وأثرها في المستخدمين.