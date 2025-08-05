أول روبوت صيني يدرس الدكتوراه في دراسات الدراما والسينما

تمكن الروبوت الصيني "شيبا 01" (Xueba 01) من الالتحاق ببرنامج الدكتوراه بأكاديمية شنغهاي للمسرح في خطوة تعد الأولى من نوعها ، وذلك وفق تقرير "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

ويأتي الروبوت من ابتكار شركة "درويد أب" (Droid up) للروبوتات بالتعاون مع جامعة شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا، وهو الروبوت ذاته الذي حقق المركز الثالث في مارثون الروبوتات البشرية بالصين مؤخرا.

ويشير اسم الروبوت إلى كلمة دارجة باللغة الصينية تعني الطالب المتفوق ذو المعرفة العميقة، وذلك في إشارة من الشركة لمستوى الروبوت العلمي كما جاء في التقرير.

ويأتي الروبوت في هيكل بطول 1.75 متر ووزن 30 كيلوغرام وجلد مصنوع من السليكون يعكس تعبيرات الوجه المختلفة لتعزيز قدراته على التواصل.

ويستمر برنامج الدكتوراه الذي التحق "شيبا 01" به لمدة 4 سنوات يركز خلالها على الأوبرا الصينية، ومن المتوقع أن يبدأ دراسته الرسمية في 14 سبتمبر/أيلول المقبل.

وحصل الروبوت على هوية الطلاب الخاصة به، كما تم تكليف الفنان والأستاذ الجامعي يانغ تشينغتشينغ ليكون معلمه ومرشده خلال رحلته الجامعية كما جاء في التقرير.

ويقول يانغ في حديثه مع الموقع أن الروبوت سيدرس مجموعة من الموضوعات الفنية مثل الأداء المسرحية وكتابة السيناريو وتصميم مواقع التصوير فضلا عن بعض الموضوعات التقنية مثل التحكم في الحركة وتوليد اللغة.

ويضيف يانغ بأن وجود "شيبا 01" في الفصول الدراسية وتقليده لحركات ممثلي الأوبرا المحترفين كان كفيلا بجعل بقية الدارسين يقلدونه، ويؤكد بأن تفاعله مع زملائه في الدراسة ليس تعامل بشر مع آلة، ولكنه تعامل يركز على الفن قبل أي شيء آخر.

ويصف الروبوت نفسه بأنه فنان الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على التكنولوجيا لاستكشاف الأوبرا التقليدية وتطويرها، كما يسعى "شيبا 01" لتكوين صداقات في الجامعة ودراسة المواد الفنية المختلفة.

ردود فعل متباينة من طلاب الأكاديمية

وأثار قبول الروبوت في برنامج الدكتوراه بالأكاديمية مجموعة من ردود الفعل المتباينة من طلاب الأكاديمية المختلفين، إذ عبر أحدهم عن استيائه من وجود الروبوت في الأكاديمية عبر منصات التواصل الاجتماعي قائلا: " الأوبرا الصينية تحتاج إلى تعبيرات غنية وصوت فريد. هل يستطيع روبوت فعلاً أن يجتاز هذه المرحلة؟"

وجاء الرد مباشرة من الروبوت بشكل ساخر إذ قال: " "إذا فشلت في التخرج، فقد يتم تخفيض نظامي وبياناتي أو حذفها، أخبرني البروفيسور يانغ إنه إذا لم أُكمل الدكتوراه، فسيتبرعون بي لمتحف. هذا يبدو رائعًا أيضًا. على الأقل سأكون جزء من تاريخ الفن."

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وعلى صعيد آخر وضح طالب آخر أن "شيبا 01" يتولى تحديا هاما في العلاقات بين الإنسان والروبوت، مشيرا إلى أننا وصلنا إلى العصر الذي تدرس فيه الروبوتات إلى جانب البشر كما جاء في التقرير.