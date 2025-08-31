"واتساب" تحقق في اختراق موجه ضد 200 مستخدم

اكتشفت منصة "واتساب" في الأيام الماضية وجود ثغرة متطورة في منصتها تتيح اختراق أجهزة "آبل" المختلفة سواء كانت هواتف "آيفون "أو حواسيب "ماك بوك"، وذلك وفق تقرير نشرته "رويترز".

وأكد دونشا سيربهيل، الذي يرأس مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية أن هذه الثغرة استخدمت في هجمات سيبرانية ضد أعضاء من جماعات مدنية بأماكن مختلفة حول العالم.

ومن جانبها، أغلقت "ميتا" الثغرة الموجودة في المنصة عبر إرسال تحديث مباشر للتطبيق، التي أتاحت للمخترقين استغلال ثغرة ثانوية في أجهزة "آبل" لاختراق الجهاز، وأضافت الشركة أن أقل من 200 مستخدم حول العالم تأثر بهذه الثغرة.

كما وضح سيريهيل أن منظمته بدأت في جمع الأدلة الجنائية من هواتف الضحايا المحتملين لهذا الهجوم، وأشار إلى احتمال تأثر تطبيقات أخرى من "ميتا" بهذه الثغرة، فضلا عن امتدادها لأجهزة "أندرويد" أيضا.

ويضيف سيريهيل أن الهجوم بدأ في نهاية مايو/أيار الماضي، مما يعني أن الثغرة ظلت متاحة لمدة جاوزت 90 يوما، وهي ثغرة من نوع "زيرو كليك" (Zero Click)، أي أنها لا تحتاج لأي تفاعل من المستخدم حتى تصيب نظامه.

ولم تشر التقارير بعد إلى الجهة المتورطة في هذا الهجوم، إذ ما زالت التحقيقات جارية للوصول إلى الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم.

🚨 BREAKING: New zero-click exploit used to hack WhatsApp users. WhatsApp has just sent out a round of threat notifications to individuals they believe where targeted by an advanced spyware campaign in past 90 days. Seek out expert help if you have received this alert pic.twitter.com/i4cHLsiNOr — Donncha Ó Cearbhaill (@DonnchaC) August 29, 2025

كما أن المتحدثة الرسمية باسم "ميتا" مارغريتا فرانكلين أكدت في حديث منفصل لموقع "تيك كرانش" التقني أن الهجوم لم يكن كبيرا، ولم يتمكنوا بعد من تحديد الشركة المسؤولة عن الاختراق أو الجهة الرئيسة خلفه.

ولا تعد هذه المرة هي الأولى التي يتعرض "واتساب" فيها لاختراق مباشر مماثل، إذ واجهت المنصة أزمة أمنية كبرى عام 2019 عقب هجوم سيبراني استخدم تطبيقات شركة "إن إس أو غروب" (NSO Group) وتحديدا برمجية "بيغاسوس"، فضلا عن هجوم آخر كبير مطلع هذا العام استهدف الناشطين الإيطاليين.