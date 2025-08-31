تكنولوجيا

"واتساب" تحقق في اختراق موجه ضد 200 مستخدم

NEW YORK, USA, 25. MAY 2020: WhatsApp cross-platform messaging and Voice over service Group of business people chat on mobile phone and laptop. Company logo on screen in background
ثغرة "واتساب" مكنت المخترقين من استغلال ثغرة أخرى موجودة في أجهزة "آبل" (شترستوك)
Published On 31/8/2025
|
آخر تحديث: 12:21 (توقيت مكة)

اكتشفت منصة "واتساب" في الأيام الماضية وجود ثغرة متطورة في منصتها تتيح اختراق أجهزة "آبل" المختلفة سواء كانت هواتف "آيفون "أو حواسيب "ماك بوك"، وذلك وفق تقرير نشرته "رويترز".

وأكد دونشا سيربهيل، الذي يرأس مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية أن هذه الثغرة استخدمت في هجمات سيبرانية ضد أعضاء من جماعات مدنية بأماكن مختلفة حول العالم.

ومن جانبها، أغلقت "ميتا" الثغرة الموجودة في المنصة عبر إرسال تحديث مباشر للتطبيق، التي أتاحت للمخترقين استغلال ثغرة ثانوية في أجهزة "آبل" لاختراق الجهاز، وأضافت الشركة أن أقل من 200 مستخدم حول العالم تأثر بهذه الثغرة.

كما وضح سيريهيل أن منظمته بدأت في جمع الأدلة الجنائية من هواتف الضحايا المحتملين لهذا الهجوم، وأشار إلى احتمال تأثر تطبيقات أخرى من "ميتا" بهذه الثغرة، فضلا عن امتدادها لأجهزة "أندرويد" أيضا.

ويضيف سيريهيل أن الهجوم بدأ في نهاية مايو/أيار الماضي، مما يعني أن الثغرة ظلت متاحة لمدة جاوزت 90 يوما، وهي ثغرة من نوع "زيرو كليك" (Zero Click)، أي أنها لا تحتاج لأي تفاعل من المستخدم حتى تصيب نظامه.

ولم تشر التقارير بعد إلى الجهة المتورطة في هذا الهجوم، إذ ما زالت التحقيقات جارية للوصول إلى الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم.

كما أن المتحدثة الرسمية باسم "ميتا" مارغريتا فرانكلين أكدت في حديث منفصل لموقع "تيك كرانش" التقني أن الهجوم لم يكن كبيرا، ولم يتمكنوا بعد من تحديد الشركة المسؤولة عن الاختراق أو الجهة الرئيسة خلفه.

إعلان

ولا تعد هذه المرة هي الأولى التي يتعرض "واتساب" فيها لاختراق مباشر مماثل، إذ واجهت المنصة أزمة أمنية كبرى عام 2019 عقب هجوم سيبراني استخدم تطبيقات شركة "إن إس أو غروب" (NSO Group) وتحديدا برمجية "بيغاسوس"، فضلا عن هجوم آخر كبير مطلع هذا العام استهدف الناشطين الإيطاليين.

المصدر: رويترز + مواقع إلكترونية

إعلان