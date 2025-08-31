"إكس إيه آي" تقاضي موظفا سابقا لسرقة أسرار "غروك" وتسليمها إلى "أوبن إيه آي"

تقاضي شركة "إكس إيه آي" -المسؤولة عن تطوير روبوت الذكاء الاصطناعي "غروك"- أحد مهندسيها السابقين عقب اتهامه بسرقة أسرار الشركة ونقلها إلى "أوبن إيه آي"، وذلك وفق تقرير لوكالة رويترز.

وتوضح الدعوى القضائية -التي قدمتها الشركة في محكمة كاليفورنيا الفدرالية- أن شيويتشن لي سرق معلومات حساسة متعلقة بروبوت "غروك" والمزايا الخاصة به التي تتفوق على "شات جي بي تي" ليقدمها لشركة "أوبن إيه آي" عقب التحاقه بها، ولم توجه الشركة اتهامات إلى "أوبن إيه آي"، إذ اقتصرت فقط على المهندس السابق.

وتعد هذه الدعوى الأحدث في سلسلة من الدعاوى القضائية الموجهة من إيلون ماسك ضد سام ألتمان وشركته "أوبن إيه آي"، إذ قام ماسك سابقا بمقاضاة الشركة بشكل منفرد لانحيازها عن مهمتها الرئيسية في خدمة البشرية.

ثم وجّه دعوى أخرى حديثا ضد "أوبن إيه آي" و"آبل"، لأن الأخيرة تفضل "شات جي بي تي" وتجعله يظهر بشكل أفضل في فئة روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي داخل متجر "آبل".

وتذكر الدعوى القضائية أن لي بدأ العمل في "إكس إيه آي" خلال العام الماضي، وكان مسؤولا عن تطوير وتدريب "غروك"، ولكن في يوليو/تموز ترك الشركة وباع أسهمه التي وصلت قيمتها إلى 7 ملايين دولار لقبول وظيفة في "أوبن إيه آي".

وتضيف أيضا أن المعلومات المسروقة من الشركة تتيح تعزيز "شات جي بي تي" بمجموعة من المزايا المبتكرة والفريدة من نوعها التي كانت موجودة في "غروك" وتقنيات "إكس إيه آي".

كذلك تذكر الدعوى اعتراف شيويتشن لي بسرقته البيانات وتغطية آثاره خلال اجتماع بالأيام السابقة، ولكن الشركة اكتشفت مجموعة إضافية من المواد المسروقة التي لم يذكرها لي في الاجتماع الأخير.

وطالبت "إكس إيه آي" بتعويض مالي غير محدد وإيقاف انتقال شيويتشن لي إلى "أوبن إيه آي"، فضلا عن تسليم وفحص جميع الأجهزة الشخصية وخدمات التخزين السحابي الخاصة به للبحث عن أي مواد إضافية مسروقة من الشركة، ويُذكر أن "إكس إيه آي" ولي و"أوبن إيه آي" لم يستجيبوا لطلبات التعليق من وسائل الإعلام.