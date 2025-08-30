ميتا تناقش مع منافسيها استخدام نماذجهم للذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها

تدرس شركة "ميتا" عقد شراكات مع منافسيها "غوغل" و"أوبن إيه آي" لتعزيز خصائص الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن صحيفة "ذا إنفورميشن" أمس الجمعة.

وقال التقرير الذي نسبته الصحيفة لأشخاص مطلعين أن القادة في مؤسسة ميتا الجديدة للذكاء لاصطناعي، "ميتا سوبر إنتلجنس لابس"، درسوا دمج نموذج جيميناي من غوغل لتقديم ردود نصية قائمة على المحادثة للاستفسارات المقدمة إلى ميتا إيه آي، وهو روبوت الدردشة الآلي الأساسي للشركة.

وأضافت المعلومات أن المناقشات شملت الاستفادة من نماذج "أوبن إيه آي" لتشغيل "ميتا إيه آي" وخصائص الذكاء الاصطناعي الأخرى في تطبيقات ميتا للتواصل الاجتماعي.

وقال التقرير إن أي اتفاقات مع مزودي النماذج الخارجيين مثل غوغل وأوبن إيه.آي هي على الأرجح خطوات مؤقتة لتعزيز منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميتا حتى تحقق نماذجها الخاصة تقدما.

وأضاف التقرير أن الأولوية بالنسبة للمختبر هي ضمان قدرة الجيل التالي من نموذجها "لاما 5" على منافسة المنافسين.

وقال متحدث باسم شركة ميتا في بيان "نحن نتبع نهجا شاملا لبناء أفضل منتجات الذكاء الاصطناعي، وهذا يشمل بناء نماذج رائدة عالميا بأنفسنا والشراكة مع الشركات بالإضافة إلى تكنولوجيا المصادر المفتوحة".