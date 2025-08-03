إنفاق شركات التكنولوجيا الـ4 الكبار على الذكاء الاصطناعي تخطى 155 مليار دولار هذا العام

وصل إنفاق شركات التكنولوجيا العملاقة على تقنيات الذكاء الاصطناعي حتى اليوم إلى 155 مليار دولار خلال عام 2025، مع توقعات بتزايد الإنفاق بشكل مطرد حتى نهاية العام وصولا إلى مضاعفته العام المقبل، وفق تقرير نشرته غارديان.

ويتخطى هذا الإنفاق ما أنفقته الولايات المتحدة هذا العام على التعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية مجتمعة، مما يعكس اهتمام هذه الشركات بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومساعيها للتوسع فيه بشكل كبير خلال الأعوام القادمة.

ويتزامن تقرير غارديان مع كشف الشركات التقنية عن تقاريرها المالية للربع المالي السابق هذا العام، إذ ضمت هذه التقارير النفقات الرأسمالية لكل شركة حتى تاريخه.

ووصل إنفاق "ميتا" هذا العام إلى 30.7 مليار دولار مقارنة مع 15.2 مليارا في العام الماضي، إذ أنفقت الشركة 17 مليار دولار فقط في الربع المالي الماضي، ويعود هذا الإنفاق إلى موجة التوظيف الواسعة في الشركة حسب التقرير.

وأما "ألفابت" المالكة لـ "غوغل" فقد أنفقت ما يقرب من 40 مليار دولار خلال الربعين الأول والثاني من هذا العام، و"أمازون" أنفقت ما يصل إلى 55.7 مليارا في الفترة ذاتها، ووصل إنفاق "مايكروسوفت" إلى 30 مليارا بحسب تصريحات إيمي هود المديرة المالية لشركة مايكروسوفت.

وتخطط الشركات لتوسيع إنفاقها في العام المالي المقبل، إذ تسعى "مايكروسوفت" لإنفاق 100 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي في العام المقبل فقط، حسب تصريحات ساتيا ناديلا المدير التنفيذي للشركة، وتنوي "ميتا" إنفاق 72 مليارا بحد أقصى، و"ألفابت" تنوي إنفاق 85 مليارا، و"أمازون" تنوي إنفاق ما يصل إلى 100 مليار، ليصل إجمالي إنفاق الشركات الأربع الكبرى إلى 400 مليار دولار خلال العام القادم حسب التقرير.

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ويشير التقرير إلى أن إنفاق الشركات مجتمعة يتخطى ما ينفقه الاتحاد الأوروبي على الدفاع، ورغم هذا فإن المستثمرين غير راضين عن هذا الاستثمار ويرونه قليلا.

كما وضحت "آبل" نيتها الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر من السابق مع رفع إنفاقها السنوي على التقنية أسوة ببقية الشركات، ولكن لم ينشر التقرير قيمة استثمارات الشركة في القطاع.