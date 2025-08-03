"أوبن إيه آي" تبدأ مشروع "ستارغيت" بأوروبا مع صفقة نرويجية جديدة

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" نيتها الاستفادة من مركز البيانات الجديد الذي يُبنى في النرويج لتصبح بذلك عميلا محوريا للمركز، فضلا عن كونه أول مراكز "ستارغيت" في أوروبا، حسب ما جاء في تقرير بلومبيرغ.

وتعود ملكية المركز الجديد إلى شركتي " نسيكل العالمية القابضة المحدودة" (Nscale Global Holdings) المسؤولة عن بناء المركز، وشركة " أكر آسا" (Aker ASA) النرويجية المسؤولة عن تمويل المشروع.

ويشير التقرير إلى مخاوف المسؤولين الأوربيين من تراجع النمو في قطاع الذكاء الاصطناعي وانحسار الريادة التكنولوجية في هذا القطاع لصالح الولايات المتحدة والصين، لذا أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمويل بقيمة 22.9 مليار دولار لدعم مصانع الذكاء الاصطناعي العملاقة فضلا عن جهود مماثلة من قبل المملكة المتحدة وفرنسا.

ومن جانبها، تسعى "أوبن إيه آي" لتعزيز مكانتها في السوق الأوروبي الذي تواجه فيه تحديات قانونية عدة بسبب التنظيمات الصارمة والشكوك المتزايدة في تكنولوجيا وادي السيليكون، لذا أعلنت سابقا في مايو/أيار عن مشروع "ستارغيت" للدول.

ويشير التقرير إلى أن المركز النرويجي الجديد سيكون بقوة 230 ميغاواطا مع إمكانية توسعته ليصل إلى 290 ميغاواطا، وهو يتزامن مع إعلان المملكة المتحدة خططها لتأسيس منطقة ذكاء اصطناعي بقوة 500 ميغاواط لكل مركز وإعلان فرنسا لبناء مركز ضخم بقوة تصل إلى 1.4 غيغاواط.

وتعد مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي منخفضة القوة والحجم مقارنة بجهود "أوبن إيه آي" في المناطق والدول الأخرى، إذ تسعى الشركة لبناء أول مركز لها خارج الولايات المتحدة في الإمارات بقوة 5 غيغاواطات حسب التقرير.

وعلى صعيد آخر، يسعى مشروع "ستارغيت" الأميركي لبناء مراكز بيانات بقوة 4.5 غيغاواط، وتتعاون "أوبن إيه آي" من أجل تحقيق هذا مع شركات أخرى عملاقة مثل "سوفت بانك" وأوراكل" مع نيتهم لإنفاق 500 مليار دولار حسب التقرير.

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وتسعى "أوبن إيه آي" لتسليم 100 ألف شريحة ذكاء اصطناعي من "إنفيديا" بنهاية 2026 إلى مركز البيانات مع إمكانية إضافة المزيد من الشرائح مستقبلا، كما لم توضح الشركات الخطة الزمنية للانتهاء من بناء المركز وفق التقرير.

ولكنْ تعد كلا الشركتين المساهمتين في المركز بإنفاق مليار دولار من أجل الانتهاء من المرحلة الأولى للمركز والتي تملك سعة 20 ميغاواطا، ويذكر بأن المركز سيقع في كفاندال الواقعة على طول أحد المضائق النرويجية.