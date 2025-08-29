"سامسونغ" تقيم مؤتمرا مفاجئا قبل مؤتمر آبل

أعلنت "سامسونغ" نيتها إقامة حفل افتراضي في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل للكشف عن مجموعة من الأجهزة الجديدة التي قد تتضمن هواتف جديدة من الشركة، وذلك وفق تقرير نشره موقع "سي نيت" التقني.

وتشير دعوة الحفل إلى أن الشركة تنوي الكشف عن شيء يتعلق بالأجهزة اللوحية "غالاكسي تاب"، من دون تحديد إن كان جهازا جديدا أم مجموعة من المزايا الإضافية لحواسيب "سامسونغ" اللوحية.

كما أن موعد الحدث يتناسب مع الوقت الذي تعلن فيه "سامسونغ" عادة عن الأجهزة الاقتصادية الخاصة بها، وتحديدا فئة "إف إي" (FE) التي تقدم مزايا الهواتف الرائدة بسعر أقل نسبيا، لذلك قد نرى "غالاكسي إس 25 إف إي" (Galaxy S25 FE) في الحدث الجديد.

ويذكر أن "سامسونغ" طرحت مؤخرا الجيل الجديد من السماعات اللاسلكية الخاصة بها "غالاكسي بود 3 إف إي" (Galaxy Buds 3 FE)، وهي تأتي بسعر 150 دولارا، مما يجعلها خيارا اقتصاديا للسماعات اللاسلكية.

كما يتوقع الخبراء أن تطرح "سامسونغ" قريبا هاتفا قابلا للطي 3 مرات مثل هاتف "هواوي" الرائد القابل للطي، إذ أشارت الشركة إليه ضمن اجتماع الأرباح سابقا.

ولكن قد لا نرى هذا الهاتف في الحدث القريب من "سامسونغ"، كون الشركة تفضل إقامة حفلات فعلية وعرض الجهاز بشكل مباشر أمام الجمهور خاصة مع الأجهزة الرائدة ضمن تشكيلتها.

وإضافة إلى ذلك، طرحت "سامسونغ" هاتفها القابل للطي الأحدث "غالاكسي زي فولد 7" مؤخرا، وتمكن الجهاز من تحقيق نجاح جماهيري واسع عبرت عنه مبيعات الجهاز، لذلك يستبعد أن تطرح الشركة جهازا قابلا للطي في هذا التوقيت.

ويتزامن حدث "سامسونغ" مع حدث "آبل" المنتظر للكشف عن أجهزة "آيفون" الجديدة، إذ أعلنت الأخيرة أن حدثها سيقام في التاسع من سبتمبر/أيلول المقبل.