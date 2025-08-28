"غوغل" تخلت عن 35% من مديري الفرق الصغيرة بها

تخلت "غوغل" عن أكثر من 35% من المديرين المسؤولين عن الفرق الصغيرة داخل الشركة ضمن مساعيها لتعزيز كفاءة الفرق والشركة بشكل عام، وذلك وفق تقرير نشره موقع "إن بي سي".

وأكد بريان ويل نائب رئيس تحليلات الأفراد والأداء في الشركة هذا الأمر ضمن اجتماع خاص جمع كافة الموظفين بالشركة، إذ قال إن الشركة الآن تملك عدد مديرين أقل بنسبة 35% مع عدد أقل من التقارير المباشرة.

وأضاف ويل أن الهدف الرئيسي من هذا الأمر هو تقليل البيروقراطية في الشركة وإدارتها بكفاءة أعلى، وذلك ردا على سؤال الموظفين حول الأمان الوظيفي ومستقبل وظائفهم داخل الشركة بعد التغيرات الأخيرة.

ويشير التقرير إلى أن المديرين الذي خفضت الشركة نسبتهم هم المسؤولون عن فرق تقل عن 3 أشخاص، كما أن هؤلاء لم يتركوا الشركة إذ احتفظ العديد منهم بوظائفهم.

ومن جانبه أكد سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل" أن الشركة تحتاج لأن تصبح أكثر كفاءة مع توسعها دون الاعتماد على عدد الموظفين الكبير لحل كافة التحديات التي تواجهها.

يُذكر أن "غوغل" أقالت 6% من إجمالي موظفيها في عام 2023 فضلا عن خفض عدد الموظفين في العديد من الأقسام منذ ذلك الوقت، كما أن الشركة أوقفت عملية التوظيف منذ يناير/كانون الثاني الماضي وعرضت على الموظفين برنامج خروج طوعي يضمن كافة حقوقهم ويقدم لهم مكافآت ملائمة.

وأضافت أنات أشكنازي المديرة المالية لشركة "ألفابيت" المالكة لشركة "غوغل" أنها تسعى لخفض نفقات الشركة بشكل أكثر جرأة وشراسة خلال الشهور المقبلة.

كما وضحت فيونا سيكوني رئيسة قسم شؤون الموظفين في "غوغل" أن برنامج الخروج الطوعي الذي قدمته "غوغل" لموظفيها وجد رواجا بين الموظفين لرغبتهم في أخذ استراحة من العمل لفترة كافية.

وذلك بعد أن طلب الموظفون سابقا من الشركة توفير عطلة مدفوعة الأجر لمدة شهر بعيدا عن العطلات المعتادة التي يضمنها لهم قانون العمل، وهو الذي واجهته الشركة بالرفض.