شاهد: دراجة "ياماها" المستقبلية التي تعمل بالأوامر الصوتية

قدمت شركة "ياماها" (Yamaha) اليابانية لصناعة الدراجات المفهوم التصوري الأحدث لدراجة ذاتية القيادة قادرة على موزانة نفسها وتمتلك مستشعرات تتعرف على وجه المستخدم وتتبع الأوامر الصوتية كما جاء في تقرير موقع "إلكتريك" (Electrek) المختص بالمركبات الكهربائية.

وتبدو دراجة "موتوريد 2" (Motorid 2) للوهلة الأولى كأنها خرجت من فيلم خيال علمي بسبب تصميمها المبتكر والفريد من نوعه، كما تأتي مع وحدة تعليق مخصصة تتيح للجزء الخلفي منها التحرك بشكل منفصل قليلا عن الجزء الأمامي، ويأتي محرك الدراجة في الجزء الخلفي متصلا مع بطارية كهربائية تزوده بالطاقة اللازمة لتشغيل الدراجة.

وتتخلى الدراجة عن التصميم التقليدي لمقابض اليد، وتستبدلهم بمقابض يد خفية تتيح لك التمسك بها فقط دون أن يكون لها أي وظائف في السيطرة على الدراجة أو التحكم بها.

وتتباهى الشركة في موقعها الرسمي بأن الدراجة أشبه بكائن حي يستمع لأوامر صاحبه وينفذها، إذ يمكن للدراجة أن تتبع المستخدم حتى في حالة عدم استخدامها.

وتستفيد الدراجة من تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الأوامر الصوتية وبصمة وجه المستخدم ومتابعة تصرفاته في الأماكن المختلفة، وهو ما يجعلها أقرب إلى دراجة نارية ذكية.