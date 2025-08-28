آبل تختار 9 سبتمبر للكشف عن آيفون 17.. ماذا يعني تصميم الدعوة؟

اختارت "آبل" يوم التاسع من سبتمبر/أيلول المقبل ليكون الموعد النهائي لمؤتمرها المقبل للكشف عن "آيفون 17" الذي يعد أحدث هواتفها المحمولة، وذلك وفق تقرير نشرته "سي إن بي سي".

ويأتي حدث هذا العام تحت عنوان "مدهش للغاية" في إشارة واضحة للأجهزة الجديدة التي تنوي الشركة طرحها، كما أن تصميم دعوة الحفل يحاكي تصميم واجهة نظام "آبل" الجديد التي تدعى "ليكويد غلاس" (Liquid Glass)، وتصميم الدعوة واعتمادها على خليط من الألوان الأصفر والبرتقالي والأزرق في شعار الهاتف يشير إلى الألوان الجديدة التي تنوي الشركة طرحها لأجهزة "آيفون" هذا العام.

ويتوقع بأن تكشف الشركة خلال المؤتمر عن عائلة هواتف "آيفون 17" الجديدة بدءا من النسخة القياسية "آيفون 17" وحتى النسخة الجديدة التي تعد أنحف هواتف الشركة "آيفون 17 آير" ومرورا بنسخ "برو" و"برو ماكس"، كما تكشف "آبل" أيضا عن مجموعة جديدة من الملحقات والأجهزة الإضافية التابعة لهواتفها المحمولة، إذ تنوي الشركة طرح الجيل الـ11 من ساعتها الذكية "آبل ووتش" والجيل الجديد من السماعات اللاسلكية الخاصة بها.

ويتخلل الحدث الإعلان عن النظام الجديد الخاص بالشركة الذي يحمل اسم "آي أو إس 26" والكشف عن بعض المزايا الإضافية الخاصة به مع موعد توافره للأجهزة المختلفة التي يدعمها.

ويذكر بأن "آبل" تحولت منذ عام 2020 لبث الحدث بشكل مباشر عبر منصاتها المختلفة، ورغم أنها ترسل دعوات إعلامية لحضور الحفل في مقر الشركة، فإنها تقوم ببث الحدث أيضا عبر مجموعة من الشاشات في المقر.

ويبدأ بث الحدث المباشر في التاسع من سبتمبر/أيلول المقبل الساعة الثامنة مساء بتوقيت الدوحة والرياض، ويمكن مشاهدته عبر قناة "يوتيوب" الخاصة بالشركة أو عبر موقع الشركة الرسمي.