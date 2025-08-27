"ميتا" تخسر مهندسين أنفقت عليهم مئات ملايين الدولارات

ترك 8 موظفين من فرق الذكاء الاصطناعي الخارق بشركة "ميتا" وظائفهم بالشركة أخيرا، وذلك عقب إعادة الهيكلة الأخيرة التي أعلن عنها مارك زوكربيرغ وفق تقرير نشرته "بيزنس إنسايدر".

ويذكر أن زوكربيرغ وشركته أمضوا الشهور الماضية في استقطاب المهارات الفريدة في قطاع الذكاء الاصطناعي من الشركة في كافة بقاع العالم لتكوين فريق الذكاء الاصطناعي الخارق.

ولكن إنفاق "ميتا" الموسع على مكافآت خبراء الذكاء الاصطناعي لم يمنعهم من ترك الشركة، إذ يشير التقرير إلى أن بعض الموظفين الجدد تركوا الشركة إلى جانب موظفين قدامى.

ومن جانبها، أكدت "ميتا" أن استنزاف القوى العاملة وترك بعضهم مناصبه هو أمر طبيعي في شركة بهذا الحجم، مشيرة إلى أن معظم الموظفين الجدد كانوا يعملون مع الشركة فترة طويلة.

ويشير التقرير إلى أن إنفاق زوكربيرغ المبالغ على الموظفين الجدد الذين وصلت مكافآت بعضهم إلى مئات الملايين من الدولارات كان سببا في موجة ازدراء عارمة داخل الشركة من الموظفين القدامى.

وتنوعت الوجهة النهائية للموظفين الذين تركوا "ميتا" فبينما يتجه تشي هاو وو المتخصص في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ليصبح مسؤول الذكاء الاصطناعي الرئيسي في شركة "ميموزريز إيه آي" (Memories.Ai) الناشئة، إلا أن شايا ناياك تترك الشركة لتلتحق بشركة "أوبن إيه آي".

وكذلك أفروز محيي الدين، وهو مهندس أول في فريق العمل انضم إلى الشركة العام الماضي بعد أكثر من 14 عامًا في "غوغل"، والآن ينتقل إلى "أوبن إيه آي" ليصبح جزءا من فريقها التقني.

وحسب تقارير منفصلة من موقع "وايرد"، فإن بعض مهندسي "ميتا" تركوا الشركة بعد أقل من شهر وعادوا للعمل في "أوبن إيه آي"، كما أن بعضهم غادر لينضم إلى شركة "بيروديك لابس" (Periodic Labs) وهي شركة ناشئة أسسها بعض مهندسي "أوبن إيه آي" و"غوغل" السابقين.