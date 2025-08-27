شركة سعودية تكشف عن الذكاء الاصطناعي الإسلامي "علام"

طرحت شركة الذكاء الاصطناعي السعودية "هيومين" (Humain) أول روبوت دردشة إسلامي يعتمد على الذكاء الاصطناعي مخصص للعرب والمسلمين وفق تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.

ويعتمد الروبوت بشكل مباشر على نموذج الذكاء الاصطناعي "علام" الذي طورته الشركة مسبقا، وأتاح هذا تخصيص الروبوت، وجعله يركز بشكل أساسي على القيم والتراث الإسلامي، وفق بيان الشركة.

ويبدأ إطلاق الروبوت كمرحلة أولى داخل المملكة السعودية فقط، مع كونه قادرا على خوض المحادثات باللغة العربية والإنجليزية على حد سواء، فضلا عن استخدامه مجموعة من اللهجات العربية المختلفة.

ويؤكد طارق، أمين المدير التنفيذي للشركة، أن الإطلاق يمثل علامة تاريخية مهمة في مسيرة الشركة لتحقيق السيادة في الذكاء الاصطناعي دون التضحية بالتقنية أو الأصالة الثقافية.

وشدد أمين على أن الروبوت تم بناؤه بأيادٍ سعودية داخل المملكة، إذ يتكون الفريق المسؤول عن الروبوت من 120 مهندس ذكاء اصطناعي نصفهم سيدات، ويشير إلى أن نموذج "علام" تم تدريبه على بيانات تعكس قيم ومعايير الحضارة السعودية، وهو ما منح الشركة تحكما أكبر في نوعية المعلومات المتوفرة داخل الروبوت.

كما أن تطوير "علام" تم من قِبل هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي داخل الحكومة السعودية، وهي هيئة حكومية تمكنت من تطوير نسخة أولية من النموذج في مطلع هذا العام قبل أن تستقطب "هيومين" 95 موظفا منها.

يذكر أن النموذج مصمم على غرار نموذج "فالكون" (Falcon) الإماراتي الذي كشفت عنه حكومة أبو ظبي سابقا هذا العام.

وعلى صعيد آخر، وضحت الشركة نيتها افتتاح مركز البيانات الخاص بالذكاء الاصطناعي، والذي يعتمد بشكل مباشر على الشرائح الأميركية بحلول عام 2026، كما تتوقع الشركة افتتاح عدة مراكز بيانات في السنوات المقبلة بقوة إجمالية تصل إلى 100 ميغاواط.

وتهدف الشركة بشكل عام إلى بناء مجموعة من مراكز البيانات بحلول عام 2030 بقوة إجمالية تصل إلى 1.9 غيغاواط، وذلك وفق بيان صندوق الثروة السيادي.