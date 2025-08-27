"آنثروبيك" توافق على تسويات مع المؤلفين هربا من دفع تريليون دولار

يحتفل كتاب ومؤلفون اعتمدت شركة "آنثروبيك" (Anthropic) للذكاء الاصطناعي على إنتاجهم الأدبي لتدريب نموذجها "كلود" (Cluade)، وذلك بعد فوزهم في قضية تاريخية ضد الشركة كما جاء في تقرير موقع "آرس تكنكيا" التقني.

وكان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام ألسوب أكد للموقع أن الشركة والمؤلفين وصلوا إلى اتفاق تعويض مبدئي ويطالبون بتسوية القضية بحلول الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل.

وتعد القضية التي كانت تواجه شركة "آنثروبيك" إحدى أكبر القضايا المتعلقة بحقوق الملكية مع شركات الذكاء الاصطناعي بشكل عام، إذ وصفها العديد من الخبراء بأنها أكبر قضية حقوق ملكية في التاريخ بشكل عام.

وكان القاضي ألسوب سمح لملايين المؤلفين والناشرين بالانضمام إلى القضية رغم أن القضية الرئيسية كانت من 3 مؤلفين فقط، ولكن بسبب استخدام الشركات لمؤلفات الملايين بشكل غير قانوني سمح لهم القاضي بالمشاركة في القضية.

وقال المحامي الخاص بالمدعين جاستن نيلسون إن التسوية تدفع لكل المؤلفين المشاركين في القضية وليس المؤلفين الثلاثة الأصلين الذين أقاموا الدعوى القضائية الأساسية.

ومن جانبها، رفضت "آنثروبيك" التعليق على التسوية عندما حاول الموقع التواصل معهم، ولكنها صرحت في وقت سابق بأن الدعوى القضائية قد تقضي على الشركة الناشئة تماما، وهي الشركة التي أسست في عام 2021 وتقدم نموذج ذكاء اصطناعي خاصا بها يدعى "كلود" وينافس "شات جي بي تي" بشكل مباشر.

ويشير التقرير إلى أن سماح ألسوب لمؤلفين آخرين بالدخول في القضية واعتماده لها يمهد الطريق لأي مجموعة من المؤلفين لمقاضاة أي شركة ذكاء اصطناعي، لذا وافقت الشركة على حل التسوية من دون الاستمرار في المحاكمة.

وتؤكد التوقعات أن الأضرار المالية على شركة "آنثروبيك" كادت أن تصل إلى تريليون دولار إذا ما استمرت القضية، كونها أمضت 4 أشهر بالفعل في المحكمة حتى تصل إلى الوضع الحالي.

كما تأتي هذه التسوية على خلفية حكم حصلت عليه الشركة سابقا من القاضي ألسوب بأن استخدامها لمؤلفات الكتاب يندرج تحت بند الاستخدام العادل، ولكن الآلية التي وصلت بها الشركة إلى هذه المؤلفات هي التي ما زالت قيد الجدال، لأن الشركة قامت بتحميل ملايين الكتب وتغذية نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها.