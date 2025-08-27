آبل تدرس الاستحواذ على شركة ذكاء اصطناعي ناشئة

درست "آبل" بشكل جدي الاستحواذ على مجموعة من شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة المختلفة بما فيهم شركة "بيربليكستي" و"ميسترال" الفرنسية، وذلك وفق تقرير نشرته "رويترز".

وذلك بعد أن تأخرت الشركة عن طرح مزايا الذكاء الاصطناعي مثل منافسيها الرئيسيين "غوغل" و"سامسونغ" اللذين قدما هذه المزايا منذ عدة سنوات.

وأشار تيم كوك المدير التنفيذي لشركة "آبل" في الشهور الماضية استعداد الشركة للقيام بعملية استحواذ كبيرة على إحدى شركات الذكاء الاصطناعي أملا منها في تسريع خطتها لطرح هذه المزايا في أجهزتها.

ومن جانبها، نفت "بيربليكستي" علمها بأي عملية استحواذ أو حتى مجرد النقاش للاستحواذ على الشركة في الفترة الماضية، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة مدعومة من "إنفيديا" و"أمازون".

وكذلك كان الأمر مع شركة "ميسترال" الفرنسية التي لم تستجب لطلب تعليق من قبل "رويترز"، ولكنها أيضا من الشركات المدعومة من "إنفيديا" وتصل قيمتها وفق التقييم الأخير لها إلى 6 مليارات دولار مع مناقشات لجمع جولة تمويلية جديدة بقيمة مليار دولار مما يجعل قيمتها تقفز إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

وتحاول "آبل" منذ فترة حل أزمة الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وهواتفها، إذ كانت في البداية تسعى لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي يحاكي "شات جي بي تي" خاص بها، وذلك بعد أن فشلت عملية دمج "شات جي بي تي" داخل نموذجها.

ثم فكرت الشركة في استخدام نموذج آخر خارجي من "بيربليكستي" أو "غوغل" وفق تقارير سابقة، وبعد ذلك بدأت في دراسة إمكانية الاستحواذ على شركة ناشئة لتقدم لها خدمات الذكاء الاصطناعي.

ويذكر أن مؤتمر "آبل" القادم للإعلان عن الجيل الجديد من هواتفها المحمولة سيكون في التاسع من سبتمبر/أيلول المقبل، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن بعض مزايا الذكاء الاصطناعي فيه.

وتجدر الإشارة إلى أن موعد طرح مزايا الذكاء الاصطناعي في "آبل" وتحديدا "سيري المحسنة" تأجل لأكثر من مرة في الشهور الماضية، إذ كان يفترض أن يصدر مع هواتف "آيفون 16" بالعام الماضي.