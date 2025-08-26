بيربليكستي تشارك أرباحها مع الناشرين

تنوي شركة الذكاء الاصطناعي بيربليكستي مشاركة أرباحها من عمليات البحث المعززة بالذكاء الاصطناعي والمواد المولدة باستخدام تقنياتها مع الناشرين الذين كانت موادهم جزءا من هذه العملية، وذلك وفق تقرير نشرته بلومبيرغ.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الشركة لمواجهة الانتقادات التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة من الناشرين والمنافذ الإعلامية بسبب استخدامها المواد الخاصة بهم في توليد الإجابات. كما خصصت "بيربليكستي" 42.5 مليون دولار لتوزيعها على الناشرين عبر البرنامج الجديد، وذلك وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة أرافيند سرينيفاس.

ويذكر أن الشركة تقدم محرك بحث معززا بالذكاء الاصطناعي يوازي "غوغل" في كثير من الأحيان، وهو ما تسعى الشركة للترويج له على مختلف الأصعدة. وكانت الشركة جزءا من الصراع الدائر بين شركات الذكاء الاصطناعي والمنافذ الإعلامية والناشرين، الذين ادعوا أن زيارات مواقعهم -ومن ثم أرباحها- تضررت كثيرا من أدوات مثل "شات جي بي تي" ومزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بمحرك "غوغل".

وقالت رئيسة شراكات الناشرين في "بيربليكستي" جيسيكا تشان -في مقابلة سابقة- إن الشركة تسعى لبناء معيار جديد للتعويضات والأرباح المقدمة للناشرين.

وحسب تصريحات تشان، فإن نموذج الأرباح الجديد الذي تقترحه الشركة يشمل جميع الزيارات التي تصل إلى المواقع من خلال جميع منتجات الشركة، بما فيها المتصفح المعزز بالذكاء "كوميت" (Comet). وتحصل الشركة على التمويل اللازم لدفع التعويضات من خلال نموذج الاشتراكات الجديد الذي تقدمه لمتصفح "كوميت"، وهو حسب وصف سرينيفاس نموذج يحاكي خدمة "آبل نيوز+" (+Apple News).

وأضاف سرينيفاس أن الناشرين يحصلون على 80% من إجمالي الأرباح الناتجة من محتواهم، مع حصول الشركة على النسبة الباقية التي تصل إلى 20%، ويختلف هذا النموذج كثيرا عن النماذج التي اتبعتها "شات جي بي تي" و"غوغل" في توقيع عقود وصول إلى المحتوى بشكل دائم ومقابل ملايين الدولارات.

إعلان

ولكن رفضت الشركة أن توضح إن كان الناشرون انضموا بالفعل للبرنامج الجديد، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تعاونت سابقا مع مجموعة من الناشرين العالميين، ومن بينها صحيفتا "تايمز" و"فورشن".