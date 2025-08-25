"ميتا" تستعد للكشف عن نظارة ذكية مزودة بشاشة

تستعد "ميتا" للكشف عن نظارات ذكية جديدة خلال مؤتمرها "كونيكت" (Connect) الذي تقيمه الشهر القادم، من بينها أول نظارة مزودة بشاشة ومخصصة للمستهلكين، وذلك وفق تقرير "سي إن بي سي".

كما تنوي الشركة طرح سوار يتيح للمستخدم التحكم في النظارات الذكية باستخدام إشارات اليد، ويأتي السوار مع نظارتين جديدتين تعتمدان على أحدث تقنيات الشركة.

وتطلق الشركة داخليا على إحدى النظارات اسم "هايبرنوفا" (Hypernova) مع توقعات بأن تصدر بسعر يقترب من 800 دولار، فضلا عن كونها تعاونا مع شركة "إيسيلور لوكسوتيكا" الفرنسية والتي قدمت سابقا نظارات "راي بان" الذكية بالتعاون مع "ميتا".

وتعد "لوكسوتيكا" إحدى الشركات المسؤولة عن عدد كبير من النظارات الخاصة بالعلامات الفارهة حول العالم من بينها "راي بان" و"برادا" وغيرهن من النظارات، لذلك يمكن أن تأتي النظارة الجديدة تحت شعار عدد من العلامات الفارهة.

ويشير التقرير إلى أن النظارة الجديدة قد تعتمد على النموذج الأولي "أورايون إيه آر" (Orion AR) الذي ظهر للمرة الأولى في العام الماضي ضمن مؤتمر "كونيكت" أيضا.

ورغم أن النظارة الجديدة ستأتي مع شاشة، فإن التقرير يشير لمحدودية المزايا التي تقدمها هذه النظارة لأنها تملك زاوية رؤية بمقدار 20 درجة، مما يعني أنها تعرض نافذة صغيرة ثابتة يمكن أن تُستخدم لعرض النصوص.

كما يتسق تطوير "ميتا" لسوار ذكي للتحكم في النظارة مع الأبحاث التي نشرت منذ عدة شهور من معمل "كنترول" الخاص بالشركة، إذ طور المعمل تقنية لقراءة الإشارات الكهربائية في الذراع باستخدام السوار الذكي.

ومن المتوقع أن تملك النظارة الجديدة مجموعة مزايا إضافية عن النظارات الذكية المعتادة التي يتم التحكم فيها من خلال الأوامر الصوتية فقط، ويمكن أن تمتد هذه المزايا لالتقاط الصور وعرضها قبل مشاركتها فضلا عن عرض بعض المعلومات في النظارة نفسها، فضلا عن مزايا الذكاء الاصطناعي التي تتوسع الشركة بها في الآونة الأخيرة.

ويذكر بأن نظارات "راي بان" الذكية كانت من أنجح ابتكارات "ميتا" في قطاع النظارات وخوذ الواقع الافتراضي، إذ تمكنت من بيع مليوني قطعة خلال عام 2023.