غوغل: خفضنا استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة 33 مرة

كشفت "غوغل" في تدوينة عبر مدونتها الرسمية عن معدلات استهلاك نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها للموارد الطبيعية من المياه والطاقة وحتى الأثر الكربوني لهذا الاستهلاك، وذلك وفق تقرير نشره موقع "آرس تكنينكا" التقني.

وتؤكد الشركة في التقرير أن كل أمر نصي موجه لنموذج الذكاء الاصطناعي "جيميناي" يستهلك 0.24 واط/ساعة من الطاقة، وهو ما يعادل الطاقة المستهلكة في 9 ثوان من مشاهدة التلفاز.

ويأتي هذا التقرير على خلفية المخاوف المتزايدة من أثر الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الخاصة به على استهلاك معدلات الطاقة العالمية والأثر البيئي السلبي.

كما يعد هذا التقرير أول تقرير شفاف وواضح يخاطب هذه المخاوف ويكشف عن الأثر الفعلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي على البيئة، ويقول جيف دين كبير علماء الشركة "أردنا أن نكون شاملين تمامًا في كل الأشياء التي قمنا بتضمينها".

ويوضح التقرير أن شرائح الذكاء الاصطناعي تستهلك 58% من إجمالي الطاقة المذكورة في التقرير أي 0.24 واط/ساعة، وتستهلك الذاكرة العشوائية 25% من إجمالي الطاقة والأنظمة الاحتياطية تستهلك 10% وبقية أنظمة مركز البيانات من تبريد وغيرها تستهلك 8% من إجمالي الطاقة.

وأضاف التقرير أن استهلاك الطاقة الناتج عن نموذج "جيميناي" انخفض 33 مرة عن العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض كبير في البصمة الكربونية للشركة عموما ولنموذج الذكاء الاصطناعي خصوصا.

ولا يتطرق تقرير "غوغل" لإجمالي لعدد الأوامر الموجهة لنموذج "جيميناي" مما يجعل من الصعب تحديد حجم الاستهلاك الفعلي والكامل للنموذج، كما أن التقرير يذكر استهلاك الأمر الكتابي الواحد الذي يقوم بتوليد نص ولا يذكر توليد مقاطع الفيديو أو الصور.