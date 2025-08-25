إيلون ماسك يتيح "غروك 2.5" بشكل مفتوح المصدر

أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "إكس إيه آي" المسؤولة عن تطوير روبوتات "غروك" للذكاء الاصطناعي إتاحة النموذج السابق من الروبوت بشكل مفتوح المصدر يمكن تحميله، وذلك وفق تقرير موقع "إنغادجيت" التقني.

وجاء إعلان ماسك عبر حساب منصة "إكس" الخاص به، إذ أكد نيته اتباع النهج ذاته مع الطراز الحالي من "غروك" وهو 3.0 فضلا عن إتاحته سابقا للأجيال الأقدم من النموذج فور صدور الجيل التالي له.

ويمكن الوصول إلى النسخة مفتوحة المصدر من نموذج "غروك 2.5" عبر منصة "هاجنغ فيس" (Hugging Face) المختصة بمشاركة البرمجيات مفتوحة المصدر والتعديل عليها.

وبينما لم تضع الشركة أي قيود على استخدام الروبوت أو التعديل عليه في اتفاقية استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر الخاصة بها، إلا أنها منعت استخدام النموذج لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى.

وتتيح رخصة البرمجيات مفتوحة المصدر الخاصة بالشركة للمستخدمين تحميل الروبوت والتعديل عليه كما يرغبون، فضلا عن إمكانية تشغيله محليا في الحواسيب دون الحاجة إلى الإنترنت.

وتتسق خطوة إتاحة "غروك" بشكل مفتوح المصدر للمستخدمين مع سياسات إيلون ماسك في برمجيات الذكاء الاصطناعي، إذ يرغب في جعل النموذج متاحا لكافة المستخدمين كما يرغبون.

يُذكر أن روبوت "غروك" أثار موجة سخط عالمية بسبب مجموعة من التغريدات التي وصفت بأنها "معادية للسامية" وتشجع على جرائم الكراهية، فضلا عن مشاركته بعض المعلومات المغلوطة عن جنوب أفريقيا موطن إيلون ماسك.

ويمكن الوصول إلى روبوت "غروك" بشكل عام عبر منصة "إكس" أو موقع الشركة الرسمي "إكس إيه آي" والتطبيق الخاص به المتاح للهواتف المحمولة، ويعتمد النموذج الآن على جيل "غروك 4.0".

ولا يُتوقع أن يتيح ماسك نموذج "غروك 4.0" الحالي بشكل مفتوح المصدر، ولكن تغريدة الإعلان من ماسك أشارت إلى طرح "غروك 3.0" بشكل مفتوح المصدر خلال الشهور القادمة.