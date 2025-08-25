"آيفون القابل للطي" بدون بصمة وجه وشريحة فيزيائية

كشف تقرير نشرته "بلومبيرغ" عن المواصفات المتوقعة لجهاز "آبل" القابل للطي الجديد، والذي سيصدر العام المقبل، إذ يأتي الجهاز الجديد دون منفذ للشريحة مع بصمة للإصبع بدلا من بصمة الوجه.

وستغير الشركة أيضا تقنية الشاشة الخاصة بها لإخفاء الانحناء في منتصف الشاشة الشهير في الأجهزة القابلة للطي، إذ تدمج بين طبقة اللمس والشاشة التي تأتي من نوع "تي إف تي" ليصبح الجهاز من أنحف هواتف الشركة.

وتحسّن هذه التقنية أيضا سرعة استجابة الشاشة للأوامر الموجهة لها، وهي تختلف كثيرا عن تقنية اللمس المعتادة التي تستخدمها الشركة وتضع طبقة اللمس فوق الشاشة الأصلية.

كما تنوي "آبل" التخلي عن منفذ الشريحة بشكل كامل في الجهاز الجديد أسوة بما يحدث مع هاتف "آيفون 17 آير" (iPhone 17 Air) الجديد الذي يُتوقع أن تطرحه الشركة خلال مؤتمرها المقبل.

وأوضح التقرير اعتماد الشركة على 4 عدسات في الهاتف، إذ توجد كاميرا في الشاشة الأمامية وكاميرا أمامية في الشاشة الداخلية، فضلا عن كاميرا ثنائية في خلف الجهاز، دون تفاصيل عن مواصفات الكاميرا الخلفية.

ويختلف هذا التوجه عن العديد من الهواتف القابلة للطي مثل "غلاكسي زد فولد 7″ الذي يأتي مع كاميرا خلفية بقوة 200 ميغابكسل و"هونر في 5″ (Honor V5) الذي يأتي مع عدسة 64 ميغابكسلا و"بيكسل 10 برو فولد" الذي يأتي مع كاميرا خلفية ثلاثية العدسة.

ويشير التقرير إلى نية "آبل" التخلي عن مستشعر بصمة الوجه الشهير "فيس آي دي" (FaceID) الذي تستخدمه الشركة في جميع هواتفها وبعض أجهزتها اللوحية.

ويتسق هذا التوجه مع حجم مستشعر "فيس آي دي" الذي يستهلك جزءا كبيرا من مساحة الكاميرا الأمامية، ففي حال استخدامه يزداد سمك الهاتف كون الشركة تحتاج إلى إضافة مستشعرين، أحدهما في الشاشة الأمامية والآخر في الداخلية.

وتستعيض الشركة عن هذا المستشعر بمستشعر بصمة الإصبع المثبت في جانب الهاتف بشكل يحاكي مستشعرات البصمة في بعض أجهزة "آيباد" اللوحية.

ويطرح التخلي عن "فيس آي دي" التساؤلات بشأن شكل الشاشة في الهاتف الجديد، إذ كانت "آبل" تعتمد على النتوء لإخفاء مستشعر بصمة الوجه، ومع غياب المستشعر قد تتجه الشركة إلى شاشة كاملة مع ثقب صغير للكاميرا.

ويؤكد التقرير نية "آبل" استخدام شريحة اتصال داخلية من تطويرها، ولكنها ستكون من الجيل الثاني للشريحة الموجودة في هاتف "آيفون 16 إي" الاقتصادي الذي طرحته الشركة مؤخرا.