"آبل" قد تتعاون مع "غوغل" لتزويد "سيري" بالذكاء الاصطناعي

تدرس "آبل" التعاون مع "غوغل" لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها "جيميناي" في تطوير النسخة الجديدة من المساعد الصوتي "سيري" التي يتوقع أن تطرحها الشركة قريبا، وذلك وفق تقرير "رويترز".

ويشير التقرير إلى أن "آبل" طلبت مساعدة "غوغل" لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي مخصص لها يعتمد على نواة "جيميناي" ولكن يقدم تجربة مختلفة داخل نظام "آبل" عبر استخدام "سيري" المحسنة.

ويبدو أن "آبل" ما تزال غير قادرة على تحديد الخيار النهائي لتقديم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديد الخاصة بها وتعزيز "سيري" به، إذ تنوعت التقارير حول نيتها التعاون مع شركات ذكاء اصطناعي مختلفة بما فيها "آنثروبيك" و"أوبن إيه آي".

كما ظهرت بعض التقارير سابقا التي أشارت إلى أن "آبل" تنوي تطوير نموذج ذكاء اصطناعي يحاكي "شات جي بي تي" ولكن داخليا، لذا قامت بتعزيز وظائف الذكاء الاصطناعي داخلها.

يُذكر أن قيمة أسهم "ألفابيت" ارتفعت بشكل مباشر فور ظهور التقرير، إذ قفزت الأسهم بنسبة 3.7% وقفزت قيمة أسهم "آبل" 1.6% بعد ظهور التقرير، في إشارة واضحة لأثر الذكاء الاصطناعي على أسهم الشركتين.

ولكن "آبل" تأخرت كثيرا في ركب الذكاء الاصطناعي، إذ تظل المزايا التي تقدمها أقل كثيرا من المنافسين، كما أنها أعلنت سابقا العام الماضي عن طرح "سيري" المعززة بالذكاء الاصطناعي ليتم تأجيلها أكثر من مرة.

وتسعى "آبل" لجعل "سيري" مساعدا شخصيا صوتيا بحق، وذلك عبر إضافة مزايا التحكم في التطبيقات الأخرى والوصول إليها، واستخدامها بما يتناسب مع طلبات المستخدم.

ورغم نية الشركة طرح مزايا الذكاء الاصطناعي في "سيري" مع نظام "آي أو إس 26" أو على الأقل في الربيع المقبل، فإن التخبط في اختيار النموذج المسؤول عن هذه المزايا يشير إلى أنها قد تتأخر أكثر من ذلك.