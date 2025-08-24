للمرة الرابعة.. ترامب يمدد فترة السماح لمنصة "تيك توك"

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى استعداده لتمديد فترة السماح التي حصلت عليها منصة "تيك توك" حتى تجد مشتريا أميركيا، وذلك وفق تقرير نشرته وكالة "رويترز".

وتعد هذه المرة الرابعة التي تمتد فيها فترة السماح لمنصة "تيك توك" بعد انتهاء فترة السماح الأولى مع نهاية الفترة الرئاسية للرئيس السابق جو بايدن في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

كما أكد ترامب أنه من محبي التطبيق ومستخدميه بكثرة مضيفا أنه يرى المخاوف الأمنية من التطبيق مبالغا بها، وتتزامن هذه التصريحات مع انضمام البيت الأبيض للمنصة في الأيام الماضية.

وتابع ترامب حديثه مع الصحفيين قائلا بأن هناك العديد من المشترين الحاليين للمنصة وذلك دون الكشف عن هوية هؤلاء المشترين المقترحين، ولكنه أكد أن حكومة البيت الأبيض تراقب المنصة من كثب تحسبا لحدوث أي مشاكل.

وقلل ترامب من شأن المخاوف الأمنية المشتركة بين الحزبين مشيرا إلى أنه يستعد للحديث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ حول منصة "تيك توك" في الوقت المناسب.

ويذكر بأن الولايات المتحدة أقرت في العام الماضي قانونا يجبر منصة "تيك توك" على بيع الموارد الأميركية الخاصة بالتطبيق، وتحديدا الجزء المسؤول عن بيانات المواطنين.

ويجب أن يكون المشتري شركة أميركية خالصة وستكون هي المسؤولة عن التعامل مع بيانات المواطنين الأميركيين وتخزين هذه البيانات، وهو الأمر الذي واجه مقاومة شديدة من إدارة المنصة.

ولكن تغير موقف المنصة مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض مجددا، إذ بدأت تتعاون مع الحكومة الأميركية للوصول إلى حل ملائم يتناسب مع القانون ويحمي "تيك توك".

وقام ترامب بتجهيز قائمة طويلة من المشترين المحتملين تتضمن عددا من كبار المستثمرين في قطاع التكنولوجيا بشكل عام، ولم تتخذ المنصة أي موقف تجاه هذه القائمة حتى الآن.