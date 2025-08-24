تكنولوجيا

"تيك توك" تتخلى عن موظفي المراقبة وتستبدلهم بالذكاء الاصطناعي

"تيك توك" تخلت عن 300 موظف في إدارة مراقبة المحتوى (رويترز)
تتوسع إدارة منصة "تيك توك" في استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة المحتوى المنشور داخل المنصة والتعرف على المحتوى الضار، مما يؤثر سلبا على وظائف مراقبي المحتوى بالمنصة وفق ما نشره موقع "تايمز".

وأكدت رسالة البريد الإلكتروني التي وصلت إلى فرق مراقبة المحتوى وضمان الجودة بمكتب لندن التابع للمنصة على هذا الأمر، إذ أشارت الرسالة إلى أن المنصة أوقفت عمل هذه الفرق في لندن، وأضافت الشركة الأم المالكة للمنصة "بايت دانس" نيتها خفض مئات الوظائف في المملكة المتحدة وجنوب شرق آسيا.

وتابعت المنصة تبريرها للأمر بالإشارة إلى تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة العميقة، ويشير تقرير "تايمز" إلى أن المنصة قد تعتمد على جهات خارجية لمراقبة المحتوى وجودته.

وأضافت "تيك توك" أن هذه الخطوة لن تؤثر على مساعيها في زيادة عدد الوظائف بالولايات المتحدة والحفاظ على أمن مستخدمي المنصة حيث تظل وظائف الأمان موجودة داخل المملكة المتحدة.

This illustration photo shows a video of male TikTok influencer hammering his cheekbone, playing on a smartphone in a bathroom next to a bottle of hydrogen peroxide and a hammer in Los Angeles, April 11, 2025. Hankering for a perfectly angular jaw, a male TikTok influencer hits his cheekbones with a hammer -- part of the popular online looksmaxxing trend that promotes unproven and often dangerous techniques to boost sexual appeal. Looksmaxxing influencers -- part of an online ecosystem dubbed the "manosphere" -- have surged in popularity across social media, capitalizing on the insecurities of young men eager to boost their physical attractiveness to women. (Photo by Chris DELMAS / AFP)
الخبراء يحذرون من آثار استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي غير الناضجة لمراقبة المحتوى (الفرنسية)

ومن جانبها، وضح المتحدث الرسمي لمنصة "تيك توك" أن هذه الخطوة تكمل ما بدأ في العام الماضي من أجل تعزيز أمن المنصة ومراقبة المحتوى المنشور بها.

ويتيح الذكاء الاصطناعي للمنصة مراقبة المحتوى وإزالته قبل أن يتم نشره في المنصة بحسب تصريحات المتحدث الرسمي، فضلا عن إمكانية مراقبة أعداد كبيرة من المحتوى في وقت قياسي.

ويحذر الخبراء من مخاطر إزاحة البشر من عمليات مراقبة المحتوى، إذ أكد جون تشادفيلد من اتحاد عمال الاتصالات أن موظفي "تيك توك" لطالما حذروا من تحول المنصة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة المحتوى بدلا من البشر كون تقنيات الذكاء الاصطناعي غير ناضجة بما فيه الكفاية لمراقبة المحتوى، وهو ما يضع ملايين البريطانيين من مستخدمي "تيك توك" في خطر.

ويضيف تشادفيلد أن هناك 300 موظف يعمل في قسم إدارة المحتوى ومراقبته بمكتب "تيك توك" في لندن، وهم يتقاضون بين 35 و43 ألف دولار سنويا.

