تعرف على الفراش الذي أثنى عليه زوكربيرغ وإيلون ماسك

اتجه أثرياء وادي السيلكون في الآونة الأخيرة للإنفاق من أجل تحسين جودة نومهم وتحقيق أقصى استفادة من ساعات النوم، وذلك عبر استخدام أحدث المراتب الذكية عالية التقنية، وفق تقرير نشرته "ديلي ميل".

ووقع اختيار أثرياء وادي السيليكون على المنتجات التي تقدمها شركة "إيت سليب" (Eight Sleep)، وهي شركة ناشئة تمكنت من جمع تمويل قدره 100 مليون دولار، مما يجعل تقييمها يقترب من مليار دولار، فضلا عن تحقيقها لمبيعات وصلت إلى 500 مليون دولار منذ تأسيسها عام 2019.

وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات المختلفة والفريدة، ولكن أبرزها فراش يدعى "ذا بود" (The Pod)، وهي تتيح للمستخدم التحكم في جودة نومه بشكل كبير وتمنحه تحسنا في مستوى النوم بنسبة 25%، حسب ادعاء الشركة.

ويعد سرير "ذا بود" من أجهزة النوم الذكية بشكل كامل، إذ لديه مجموعة متنوعة من المستشعرات التي تراقب حالة المستخدم في أثناء نومه وتتصل مباشرة بوحدة تحكم خارجية، وهذه الوحدة تقوم بتغيير شكل المرتبة ودرجة حرارتها بناء على وضع المستخدم.

ويرتبط الفراش بشكل مباشر بالتطبيق الخاص بالشركة حتى تتمكن من متابعته والتعرف على الإحصاءات الخاصة بك، فضلا عن التحكم به، كما توفر الشركة اشتراكا شهريا من أجل الوصول إلى مزايا إضافية إلى جانب سعر الفراش الأولي.

وأوضح مارك زوكربيرغ سابقا -في منشور على منصة ثريدز- أنه يعتمد بشكل مباشر على منتجات الشركة لإدارة نومه وتحسينه قدر الإمكان، وكذلك أشار إيلون ماسك إلى منتجات الشركة -في تغريدة سابقة عبر منصة إكس- موضحا جودة المنتج الذي أثنى عليه.

كما تبنى المليونير البيولوجي وخبير طول العمر براين جونسون منتجات الشركة، موضحا أهميتها للحفاظ على صحة الإنسان وإطالة عمره قدر الإمكان.