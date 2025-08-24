"آبل" تتهم "أوبو" رسميا بسرقة أسرار "آبل ووتش"

اتهمت شركة "آبل" الشركة الصينية لصناعة الهواتف المحمولة "أوبو" بسرقة أسرار صناعة الساعات الذكية الخاصة بها "آبل ووتش" بعد انتقال أحد موظفيها إلى الشركة الصينية، وذلك وفق تقرير لبلومبيرغ.

وتضيف "آبل" أن شركة "أوبو" استقطبت أحد الموظفين ذوي الأجر المرتفع من فريق تطوير الساعة، كما شجعته على سرقة أسرار تجارية من "آبل" لضمان وظيفته الجديدة مع الشركة الصينية.

وتمكن تشين شي مهندس أنظمة الاستشعار السابق في "آبل" من الوصول إلى وثائق سرية حول تقنيات استشعار الصحة التي تعمل عليها الشركة، وذلك قبل أن يتركها في يونيو/حزيران الماضي وينتقل للعمل مع شركة "أوبو" الصينية.

وتتضمن الشكوى -التي قدمتها "آبل" في المحكمة الفدرالية بمدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا- معلومات حول ما قام به تشين قبل مغادرة "آبل"، إذ وضحت أنه أخفى نيته ترك الشركة والعمل لدى أحد المنافسين، ثم حضر مجموعة من الاجتماعات مع فريق تطوير الساعة التقني لاكتشاف أسرار تطويرها ومعرفة الأبحاث الجارية بالشركة.

كذلك قام بتحميل 63 وثيقة من خدمة استضافة سحابية تتضمن مستندات ووثائق سرية حول تطوير الساعة ووضعها في قرص "يو إس بي" (USB) قبل مغادرته الشركة بيوم واحد.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تقاضي "آبل" فيها أحد المنافسين على خلفية سرقة الأسرار التجارية، إذ قامت خلال السنوات الماضية بتوجيه عدة قضايا، من بينها 3 قضايا ضد مهندسين سابقين عملوا على مشروع السيارة الكهربائية قبل أن تلغيه الشركة.

ويتجه جزء كبير من مهندسي "آبل" للعمل في شركات منافسة صينية، ومن بينهم مهندسون عملوا على مشروع السيارة الكهربائية، فضلا عن تشين شي الآن.

وتؤكد الشركة أن تشين شي سرق أسرار الشركة التجارية وخرق الاتفاقيات الخاصة بها، مضيفة أن "أوبو" كانت على علم بذلك وشجعته على القيام بهذا.

إعلان

ومن جانبها، أكدت "أوبو" علمها بالقضية، مشيرة إلى أنها لم تجد أي دليل يربط بين اتهامات "آبل" ووظيفة تشين شي لديها، مما يجعلها تنكر هذه الاتهامات، وأوضح المتحدث الرسمي بالشركة نية "أوبو" التعاون مع الإجراءات القانونية اللازمة.

ولكن "آبل" تدعي أنها وصلت لمحادثات رسمية بين تشين شي ونائب رئيس "أوبو" للقطاع الصحي، وتضمنت هذه الرسائل تأكيدا من تشين أنه حصل على المستندات، فضلا عن إجرائه المقابلات مع الموظفين، وما كان من نائب رئيس "أوبو" إلا أن رد بما يفيد موافقته على ما يجري بإرساله بعض الرموز التعبيرية.