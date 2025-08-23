شاهد.. روبوت صغير يحدث ثورة في بناء مزارع الطاقة الشمسية

مع تزايد المشاريع المتعلقة بمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، تمكنت شركة "سيف روبوتكس" (Civ Robotics) من تلبية الحاجة لآلية تسرّع عملية بناء مزارع الطاقة الشمسية، بالاعتماد على أحدث روبوتاتها، وفق تقرير "سي إن بي سي".

وتعتمد هذه الطريقة على روبوت "سيف دوت" (Civ Dot) الذي يأتي في تصميم بأربع عجلات مصممة خصيصا للسير في المناطق الوعرة وغير الممهدة، وذلك إلى جانب اعتماده على تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.

ويقوم الروبوت بفحص الأرض واختيار نقاط تثبيت بناء على الخرائط التي يتم تزويد نظام الروبوت بها، مما يقلل الحاجة لعمالة بشرية لتحديد نقاط تثبيت الأعمدة المعدنية الخاصة بألواح الطاقة الشمسية.

ويمتاز الروبوت بقدرته على وضع العلامات حتى 3 آلاف نقطة يوميا، بمعدل دقة يصل إلى 8 ميليمترات دون التأثر بالعوامل الجوية المختلفة، والتي قد تؤثر على دقة مثل هذه العمليات في العادة.

وتملك الشركة حاليا أكثر من 100 روبوت تستخدم من قِبل شركات الطاقة المتجددة، فضلا عن شركات البحث عن الغاز والنفط، بما فيها شركة "بيكتل" (Bechtel Corporation) الشهيرة في مجال الطاقة النظيفة.

وقال كيلي براون، نائب رئيس شركة بيكتل في حديثه مع "سي إن بي سي": "كنا نرسل مهندسين ميدانيين بأجور عالية إلى هناك، وكانوا قادرين على حفر ما بين 250 و350 حفرة يوميا، أما مع روبوت سيف دوت، فسنتمكن من حفر حوالي 1250 حفرة يوميا".

وتعمل شركة "سيف روبوتكس" بدعم من مجموعة صناديق تمويلية بارزة، أوصلت إجمالي التمويلات التي حصلت عليها الشركة إلى 12.5 مليون دولار حتى الآن.