"غوغل" تطلق تحديثا لحل مشكلة انقطاع شبكة "جي بي إس" في الأنفاق

FILE - The Google Maps app is seen on a smartphone, March 22, 2017, in New York. On Tuesday, Sept. 19, 2023, the family of a North Carolina man who died after driving his car off a collapsed bridge while following Google Maps directions filed a lawsuit against the technology giant for negligence, claiming it had been informed of the collapse but failed to update its navigation system. (AP Photo/Patrick Sison, File)
تطبيق "خرائط غوغل" لن يفقد إشارة "جي بي إس" بعد الميزة الجديدة (أسوشيتد برس)
22/8/2025

استطاعت شركة "غوغل" حل مشكلة انقطاع إشارة النظام العالمي لتحديد المواقع "جي بي إس" (GPS) في أثناء استخدام تطبيق الخرائط الخاص بها في الأنفاق والأماكن تحت الأرض، وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

ويعتمد حل الشركة على استخدام تقنية جديدة تدعى "منارات البلوتوث" (Bluetooth Beacons)، وهي ترسل إشارات "جي بي إس" باستخدام أجهزة صغيرة مثبتة في الأنفاق المختلفة حول العالم لضمان الحفاظ على الإشارة.

ويدعم تطبيق الخرائط "وويز" (Waze) -المملوك لشركة "غوغل"- منذ فترة هذه الميزة، التي تجعل التطبيق يحصل على بيانات الموقع والخرائط كأن إشارة الشبكة ما زالت موجودة.

ويذكر أن "غوغل" استحوذت على التطبيق عام 2013 مقابل 1.3 مليار دولار لضم مزايا التطبيق الفريدة ضمن تطبيق الخرائط الخاص بها.

تطبيق "وويز" الخاص بالخرائط والتابع لشركة "غوغل" يملك هذه الميزة منذ فترة (مواقع التواصل)

وتخطط "غوغل" لإتاحة الميزة في عديد من الأنفاق الرئيسية بمدن العالم الرئيسية، على أن يبدأ إطلاق الميزة الجديدة في الولايات المتحدة ويتبعها لاحقا في بقية دول العالم.

ويمكنك تفعيل الخاصية مباشرة داخل تطبيق "خرائط غوغل" في هواتف "أندرويد" عبر التوجه إلى خيارات التطبيق ثم خيارات الملاحة وتفعيل الخيار الموجود أسفل القائمة.

وتحل هذه الميزة إحدى أبرز المشاكل التي كانت تعاني منها تطبيقات الخرائط في أثناء الوجود في الأنفاق الطويلة، إذ كانت تفقد إشارة النظام العالمي لتحديد المواقع.

