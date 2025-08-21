بيكسل 10.. إليك أبزر ما أعلنت عنه "غوغل" في المؤتمر السنوي

أقامت "غوغل" -أمس الأربعاء- مؤتمرها السنوي (صُنع بواسطة غوغل) للإعلان عن الجيل الجديد من أجهزتها المخصصة للمستخدمين، بدءا من الهواتف المحمولة وحتى السماعات اللاسلكية والساعات الذكية، فضلا عن مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في الهاتف.

واستضاف الحدث مجموعة من مشاهير الإعلام، مثل نجم البرامج الحوارية جيمي فالون والمطرب نيك جوناس وبطل سباقات "فورمولا 1" لاندو نوريس.

وركزت الفعاليات على مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة الموجودة في الهاتف، وذلك إلى جانب الكشف عن الجيل الجديد من الأجهزة وتحسينات العتاد التي تأتي معها، وهذه كانت أبرز الإعلانات في الحدث:

الكشف عن "بيكسل 10 برو فولد" (Pixel 10 Fold Pro)

يأتي هاتف "غوغل" الجديد القابل للطي مع مقاومة للغبار والأتربة من معيار "آي بي 68" (IP68)، ليكون بذلك أول هاتف قابل للطي في العالم يأتي مع معيار مقاومة الأتربة هذا.

كما تمكنت الشركة من خفض حجم حواف الهاتف بشكل كبير، مما أتاح لها إضافة شاشة خارجية أكبر قليلا بحجم 6.4 بوصات مع الحفاظ على حجم الشاشة الداخلية 8 بوصات كما هو.

ويعتمد الهاتف على معالج "تينسور جي 5" (Tesnor G5) الذي يعد أحدث معالجات الشركة، واعتمدت "غوغل" على شركة "تي إس إم سي" التايوانية لصناعة المعالج بدلا من "سامسونغ" كما كان في الأجيال السابقة.

ويدعم الهاتف معيار الشحن اللاسلكي "تشي 2" (Qi2) بقوة تصل إلى 15 واط، فضلا عن تقديم مجموعة مزايا الاتصال المغناطيسي مع الملحقات مثل بقية هواتف "بيكسل 10".

ويبدأ سعر الجهاز هذا العام من 1800 دولار ويتوفر باللون الفضي والأخضر، ويتوقع بأن يصل إلى المتاجر في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

"بيكسل 10 برو" مع مواصفات أقوى

أعلنت الشركة أيضا عن الجيل الجديد من هواتفها الاحترافية "بيكسل 10 برو" في حجميه المعتادين، إذ يتوفر في الحجم الافتراضي مع 6.3 بوصات و6.8 بوصات لهاتف "بيكسل 10 برو إكس إل" (Pixel 10 Pro XL).

وتتوفر الهواتف الجديدة مع معالج "تينسور جي 5" الجديد من "غوغل" فضلا عن استخدامها ذاكرة عشوائية بسعة 16 غيغابايت ودعما للشحن اللاسلكي بقوة 15 واط في "بيكسل 10 برو" و25 واط في "بيكسل 10 برو إكس إل".

كما تخلت "غوغل" عن سعة تخزين 128 غيغابايت في "بيكسل 10 برو إكس" واختارت الإبقاء على المساحات الأكبر، ليبدأ الهاتف من مساحة 256 غيغابايت بسعر 1120 دولارا بدءا من 28 أغسطس/آب الجاري، وأما "بيكسل 10 برو" فيبدأ من سعر 999 دولارا.

"بيكسل 10" مع عدسة ثالثة للمرة الأولى

أضافت "غوغل" عدسة جديدة لهواتف "بيكسل 10" الاقتصادية للمرة الأولى بشكل يحاكي النسخ الاحترافية من الهاتف رغم وجود بعض الاختلافات في كفاءة الكاميرا الموجودة في هذه النسخة.

وتتكون كاميرا "بيكسل 10" من 3 عدسات، الأولى تأتي بحجم 48 ميغابكسل، وهي العدسة الرئيسية ثم عدسة واسعة الزاوية للغاية بحجم 13 ميغابكسل، وعدسة 10.8 ميغابكسل للتقريب البصري.

ويحصل الهاتف أيضا على معالج "غوغل" الجديد "تينسور جي 5" ودعم للشحن اللاسلكي وتقنية "بيكسل سناب" (PxielSnap) المغناطيسية التي تتيح له الاتصال مباشرة مع الملحقات الجديدة.

ويبدأ الهاتف بسعر 799 دولارا ومن المتوقع أن يصل إلى الأسواق في 28 أغسطس/آب الجاري مع إتاحة الطلب المسبق له قبل ذلك، ويتوفر باللون الأزرق الفاتح والأخضر الفاتح والأسود والرمادي.

تقنية "بيكسل سناب" للاتصال المغناطيسي بالملحقات

تعد تقنية "بيكسل سناب" الجديدة أحدث ابتكارات التي قدمتها "غوغل" في المؤتمر الخاص بها، وتتيح لهواتف "غوغل" الاتصال مع الملحقات الخارجية المغناطيسية، فضلا عن إتاحة الاتصال مع الشواحن اللاسلكية بتقنية "تشي 2".

وكشفت الشركة عن مجموعة ملحقات إضافية تعتمد على التقنية الجديدة، وتتضمن هذه الملحقات منصات شحن لاسلكي تستخدم التقنية للاتصال بالهاتف.

وتحاكي تقنية "بيكسل سناب" ما تقدمه "آبل" مع تقنية "ماغ سيف" (Magsafe) التي قدمتها منذ عدة سنوات، وأصدرت مجموعة من الملحقات التي تدعم استخدامها للاتصال مع الهاتف.

مجموعة ملحقات ذكية جديدة

تضمن المؤتمر أيضا الكشف عن الجيل الجديد من ساعة "بيكسل" التي تأتي بشاشة أشبه بالقبة تزيد من مساحة الشاشة بنسبة 10% مع الحفاظ على حواف الشاشة أصغر بنسبة 16% عن الأجيال السابقة، وتتوفر بحجمين 41 ملم و45 ملم يبدأ سعرها من 349 دولارا وتتوفر في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وطرحت "غوغل" أيضا الجيل الجديد من سماعاتها اللاسلكية "بيكسل بودز 2 إيه" (Pixelbuds 2A) الاقتصادية بسعر 130 دولارا ومزايا الذكاء الاصطناعي وعزل الضوضاء النشط.

وحصلت "بيكسل بودز برو 2" (Pixelbuds Pro 2) على مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي في تحديث يصدر لاحقا هذا العام.