استهلاك الذكاء الاصطناعي يزيد سعر الكهرباء على المواطن الأميركي

استهلاك مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المتزايد للطاقة يدفع شبكة الكهرباء لحدودها بشكل قد يرفع من أسعار الطاقة الكهربائية على المواطنين الأميركيين، وفق التقرير الذي نشره موقع "تيك رادار" التقني.

وترى الدراسة المشتركة بين جامعة كارنيغي ميلون وجامعة ولاية نورث كارولينا أن أسعار الطاقة الكهربائية قد ترتفع على المستخدمين بنسبة تصل إلى 8% بحلول عام 2028، مع وصول الزيادة في بعض الولايات إلى 25%، حسب ما جاء في التقرير.

وتتزايد الأزمة مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والحاجة المتزايدة لمراكز البيانات، خاصة أن مراكز البيانات الأميركية مسؤولة عن معالجة الأوامر واستخدام الذكاء الاصطناعي من كافة دول العالم.

وتحاول حكومات الولايات المختلفة -من جانبها- إيجاد حل لهذه الأزمة، فقد اقترحت شركة الطاقة الكهربائية في ولاية أوهايو أن تدفع مراكز البيانات 85% من قيمة الاستهلاك المتوقع لها بغض النظر عن الاستهلاك الفعلي لها، وتسعى بعض الولايات الأخرى إلى الحد من استهلاك مراكز البيانات للطاقة.

ويأتي توجه ولاية أوهايو لهذه الخطة في رد فعل مباشر لتهدئة جموع المواطنين الذين فوجئوا بارتفاع فاتورة الكهرباء الخاصة بهم في يونيو/حزيران الماضي بسبب استهلاك الطاقة المرتفع لمراكز البيانات، حسب التقرير.

لتفادي هذه الأزمة، تحاول الشركات التقنية توليد طاقتها بنفسها عبر الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، إذ تحاول "أمازون" و"مايكروسوفت" و"غوغل" التحول إلى الطاقة النووية.

ولكن تزداد احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع من آليات التحول لاستخدام الطاقة النظيفة، إذ لا تزال الشركات في طور المفاوضات وبناء معامل الطاقة النووية الخاصة بها، ويتوقع أن يبدأ أغلبها بالعمل بحلول عام 2030.

كما أن استهلاك هذه المراكز للطاقة غير مستقر تماما، ففي ساعات الذروة يرتفع الاستهلاك مع تزايد الطلبات الموجهة لنماذج الذكاء الاصطناعي، ولكن في أوقات أخرى ينخفض الاستهلاك بشكل كبير ويكاد يكون لا يذكر.

ومن المتوقع أن توفر معامل الطاقة النووية مصدر دخل إضافيا للشركات التقنية، كونها قادرة على بيع الطاقة الفائضة عن حاجتها، مما يخفف الحمل عن شبكة الطاقة المعتادة بأكثر من وضع مختلف.