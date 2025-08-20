موظفو "مايكروسوفت" يعتصمون ويطالبون بإنهاء العقود مع الجيش الإسرائيلي

أقام مجموعة من موظفي "مايكروسوفت" السابقين والحاليين مظاهرة واسعة في قلب الحرم الشرقي بمقر الشركة في سياتل، وذلك اعتراضا على عقود الشراكة التي تجمع "مايكروسوفت" مع الجيش الإسرائيلي وفق ما جاء في بيان منظمة "لا أزور للفصل العنصري".

وشملت المظاهرة إقامة مجموعة من الخيام المختلفة ونقاط الحوار داخل ساحة الحرم التي أطلق عليها المتظاهرون "ساحة أطفال فلسطين الشهداء" كما جاء في البيان.

وتأتي هذه المظاهرة على خلفية التقرير الذي نشرته "غارديان" في الأسابيع الماضية وكشف عن تعاون "مايكروسوفت" مع الوحدة 8200 من الجيش الإسرائيلي في مراقبة الفلسطينيين عبر تخزين المكالمات والرسائل النصية.

وحمل المتظاهرون العديد من اللافتات التي عبرت عن اعتراضهم على سياسات "مايكروسوفت" بدءا من لافتات تدعو للانضمام للاحتجاج العمالي كما وصفه البيان، فضلا عن لافتات تشير إلى مهمة الصحفي أنس الشريف الذي اغتيل في الأيام الماضية.

ووضح حسام ناصر الموظف السابق في "مايكروسوفت" في حديثه مع صحيفة "غارديان" أن اغتيال صحفي الجزيرة أنس الشريف كان أحد الأسباب التي دفعته لتنظيم هذه المظاهرة، وهو الأمر الذي أكدته نسرين جرادات الموظفة في الشركة وأحد أعضاء حملة "لا أزور للفصل العنصري" حين قالت: "أوصانا أنس الشريف في رسالته الأخيرة لنا ألا تسكتنا القيود ولا تقعدنا الحدود" كما جاء في البيان.

وأوضحت جرادات اعتراض الموظفين المشاركين في المظاهرة على استخدام عملهم في إبادة غزة وخدمة "هولوكوست" العصر الحالي كما وصفها في البيان.

ودعت المظاهرة لقطع علاقة "مايكروسوفت" والجيش الإسرائيلي وإنهاء كافة العقود المشتركة بين الطرفين، فضلا عن تعويض الفلسطينيين المتضررين واتخاذ موقف واضح لإيقاف الإبادة الجماعية والتجويع القسري، وذلك إلى جانب إنهاء التمييز ضد الموظفين الفلسطينيين داخل الشركة.

كما وزع المتظاهرون مجموعة من المنشورات الورقية المطبوعة على المارة والمشاهدين إلى جانب إرسال بريد إلكتروني يتضمن بيانا صحفيا ودعوة للانضمام إلى انتفاضة العمال لموظفي الشركة.

وانتهت المظاهرة التي شهدت بناء مجموعة من الخيام في ساحة الحرم الشرقي بمقر "مايكروسوفت" بعد ساعتين تقريبا من انعقادها، وأوضحت الشركة أنها طلبت من المتظاهرين مغادرة الحرم بعد وصول الشرطة، وذلك وفق تقرير "غارديان" عن الاعتصام.

وأشار المتحدث الرسمي باسم "مايكروسوفت" إلى البيان الذي أصدرته الشركة مؤخرا بعد ظهور التقارير الأخيرة، مؤكدا أن الشركة تجري تحقيقات مع مجموعة متنوعة من الموظفين إلى جانب مراجعة المستندات الخاصة بالشركة.