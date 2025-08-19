مبتكر "شات جي بي تي": وصلنا إلى فقاعة الذكاء الاصطناعي

أكد سام ألتمان المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" أثناء حديثه إلى الصحفيين أن قطاع الذكاء الاصطناعي وصل إلى مرحلة الفقاعة الخاصة به بسبب الاستثمارات الضخمة فيه، حسب تقرير "سي إن بي سي".

وأضاف ألتمان أن التقييمات التي تحظى بها شركات الذكاء الاصطناعي وتجمع على أساسها التمويل أصبحت غير منطقية ومبالغ فيها بشكل غير مسبوق، ورغم هذا أكد أن شركته تنوي استثمار تريليونات الدولارات في بناء مراكز البيانات الجديدة.

ويتسق هذا الإنفاق مع توجه "أوبن إيه آي" عموما كون احتياجاتها قاربت تخطي القدرة الاستيعابية لخدمات "مايكروسوفت" السحابية التي ساهمت في إطلاق الشركة ونجاحها الكبير.

ولذلك تسعى الشركة لإيجاد حلول مبتكرة تضمن لها المزيد من القوة السحابية، بما فيها صفقة جديدة مع خدمات "غوغل" السحابية، ووصف ألتمان هذه الصفقة قائلا إن "نمو أوبن إيه آي تخطى ما يمكن لشركة واحدة استيعابه".

كما برر هذا الإنفاق على البنية التحتية ومراكز البيانات بسبب الطلب المتزايد على خدمات الشركة، وأشار إلى أن شركته تنوي استباق الطلب المتزايد على خدماتها بالاستثمار كثيرا في البنية التحتية.

ويشير التقرير إلى أن جميع الشركات التقنية العملاقة تتبع الأمر ذاته، إذ تسعى "مايكروسوفت" لإنفاق 120 مليار دولار في هذا العام، وتنظر "أمازون" لاستثمار 100 مليار دولار، أما "ألفابيت" مالكة "غوغل" فتستثمر 85 مليار دولار، وتسعى و"ميتا" لاستثمار 72 مليار دولار.

ويتفق دان آيفز من شركة "ويدبوش" (Wedbush) لإدارة الأصول المالية مع هذا التوجه، إذ أكد في لقاء سابق مع "سي إن بي سي" أن الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ارتفع بمعدل 40% في الشهور الماضية.

وبينما شبه سام ألتمان الاستثمار الحالي في قطاع الذكاء الاصطناعي بما حدث سابقا مع الاستثمار في الشركات التقنية أثناء فقاعة "دوت كوم"، إلا أن المحلل الاقتصادي روب رو اختلف معه مؤكدا، أن حالة الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي تختلف كثيرا عما حدث سابقا.

وأشار رو إلى أن الشركات التي تستثمر الآن في تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الخاصة به هي شركات حقيقية تملك سجلا واسعا من الإيرادات فضلا عن وجود تدفق مالي ضخم يدعم هذه الاستثمارات، بعكس ما حدث في فقاعة "دوت كوم" حين كانت الشركات تقترض المال لتستثمر في التقنية.

وتابع رو حديثه: "تأتي موجة الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي الآن مدفوعة بالتغير الواسع في الاقتصاد العالمي، وتحديدا النمو السريع للخدمات الرقمية، وذلك في أثناء حديثه إلى "سي إن بي سي".