فلسفة جديدة في التصميم.. ماذا يعني "الزجاج السائل" لأنظمة آبل؟

بعد أكثر من عقد على آخر تحول جذري في فلسفة التصميم الذي شهده نظام "آي أو إس 7" (iOS 7) عام 2013، تعود آبل في مؤتمر المطورين لعام 2025 (WWDC 2025) لتكشف عن لغة بصرية جديدة تعيد ابتكار واجهات أنظمتها، أطلقت عليها اسم "الزجاج السائل" (Liquid Glass).

هذا التحول لا يقتصر على تحسينات بصرية فحسب، بل يمثل لغة تصميم متكاملة تمنح الواجهات طابعا أكثر توازنا، وتفاعلا أكثر سلاسة، وقدرة أعلى على التخصيص. ويمتد هذا المفهوم من آيفون إلى "ماك"، مرورا بـ"آبل تي في" (Apple TV)، ليوفر تجربة موحدة تشعر المستخدم بأن كل جهاز هو جزء من منظومة واحدة متناغمة.

في هذا المقال، نتناول ملامح هذا التصميم، ونفكك عناصر تصميم "الزجاج السائل" التي قد تمثل بداية فصل جديد في فلسفة تصميم أنظمة آبل.

"الزجاج السائل".. تصميم آبل الجديد الذي يعيد صياغة تجربة المستخدم

كشفت آبل عن "الزجاج السائل" بوصفه مادة تصميمية جديدة ضمن أنظمة "آي أو إس 26″ (iOS 26) و"آي باد أو إس 26″ (iPadOS 26) و"ماك أو إس تاهو" (macOS Tahoe) و"واتش أو إس 26″ (watchOS 26) و"تي في أو إس 26″ (tvOS 26).

ووصفه آلان داي، نائب رئيس آبل لتصميم واجهة المستخدم، بأنه "أوسع تحديث تصميمي برمجي على الإطلاق".

تشبه هذه اللغة البصرية مادة افتراضية تحاكي خصائص الزجاج الحقيقي: الشفافية، والانعكاس، والحركة النابضة. من أيقونات التطبيقات والويدجتس (widgets)، إلى الأزرار والقوائم، يقدم "الزجاج السائل" تأثيرات مرئية سلسة وغامرة تتكيف في الزمن الحقيقي مع المحتوى والبيئة المحيطة.

وعلى عكس عناصر الواجهة الثابتة، يتغير "الزجاج السائل" ديناميكيا، فيتلاءم مع لون التطبيق المستخدم أو يعكس الإضاءة المحيطة بك. إنها طريقة آبل الجديدة لمنح أجهزتها طابعا أكثر حيوية وتفاعلا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على البنية المألوفة التي يحبها المستخدمون بالفعل.

داخل "الزجاج السائل".. كيف تعمل هذه اللغة البصرية الجديدة؟

تستند لغة "الزجاج السائل" إلى أسس التصميم الغني في نظام "فيجن أو إس" (Vision OS) نظام تشغيل "آبل فيجن برو" (Apple Vision Pro) الذي يعتمد على معالجات "آبل سيليكون" (Apple Silicon) المتقدمة وقدرات رسومية فائقة.

إليك كيف تترجم هذه التقنية إلى تجربة ملموسة:

واجهة شفافة تنبض بالحياة : تظهر عناصر الواجهة كأنها مصنوعة من زجاج مثلج، تلتقط وتعكس الضوء بتباينات ناعمة تتغير بشكل حي مع حركة المستخدم.

: تظهر عناصر الواجهة كأنها مصنوعة من زجاج مثلج، تلتقط وتعكس الضوء بتباينات ناعمة تتغير بشكل حي مع حركة المستخدم. ألوان متكيفة مع السياق : تتناغم ألوان الواجهة مع محتوى التطبيقات، وتنتقل بسلاسة مع وضعي الإضاءة الفاتح والداكن، مما يضفي شعورا بالانسجام والدفء البصري.

: تتناغم ألوان الواجهة مع محتوى التطبيقات، وتنتقل بسلاسة مع وضعي الإضاءة الفاتح والداكن، مما يضفي شعورا بالانسجام والدفء البصري. عرض فوري بدون تأخير : بفضل تكامل العتاد والبرمجيات في أجهزة آبل، تعمل الرسوم المتحركة بسلاسة تامة، وتعرض فورا دون أن تؤثر على أداء الجهاز.

: بفضل تكامل العتاد والبرمجيات في أجهزة آبل، تعمل الرسوم المتحركة بسلاسة تامة، وتعرض فورا دون أن تؤثر على أداء الجهاز. عمق بصري متعدد الطبقات: تضم واجهة المستخدم عدة طبقات شفافة من "الزجاج السائل"، تمنح العناصر مظهرا عميقا يشبه التأثيرات ثلاثية الأبعاد.

والنتيجة هي سواء كنت تفتح مركز التحكم أو تمرر بين الويدجتس، يجعل "الزجاج السائل" حتى أيسر التفاعلات اليومية تبدو جديدة، ومبهرة، وغامرة على نحو لم تعهده واجهات آبل من قبل.

أين يظهر "الزجاج السائل" في نظام آبل؟

"الزجاج السائل" ليس ميزة حصرية لجهاز واحد، بل لغة تصميم تمتد بانسجام عبر نظام آبل البيئي بأكمله، لتقدم تجربة موحدة، تفاعلية، ومتناسقة على كل منصة:

الآيفون "آي أو إس 26" (iOS 26) : يتألق كل من "دوك" (Dock)، وشاشة القفل، ومركز التحكم، والإشعارات، وأيقونات الشاشة الرئيسية بتأثيرات "الزجاج السائل"، مما يمنح النظام مظهرا متكاملا وحيويا.

: يتألق كل من "دوك" (Dock)، وشاشة القفل، ومركز التحكم، والإشعارات، وأيقونات الشاشة الرئيسية بتأثيرات "الزجاج السائل"، مما يمنح النظام مظهرا متكاملا وحيويا. الآيباد "آيباد أو إس 26" (iPadOS 26) : تستفيد الشاشة الأكبر من عمق التأثيرات البصرية، إذ تظهر أشرطة التنقل، والأشرطة الجانبية، والويدجتس، والأيقونات بطبقات شفافة تضيف بعدا بصريا جذابا.

: تستفيد الشاشة الأكبر من عمق التأثيرات البصرية، إذ تظهر أشرطة التنقل، والأشرطة الجانبية، والويدجتس، والأيقونات بطبقات شفافة تضيف بعدا بصريا جذابا. الماك (macOS Tahoe) "ماك أو إس تاهو" : يظهر "الزجاج السائل" في واجهة "ماك أو إس" (macOS) عبر أيقونات "دوك" (Dock) اللامعة، وشريط قوائم شفاف، وويدجتس مصممة بطبقات نهائية تعكس الضوء بطريقة ديناميكية.

: يظهر "الزجاج السائل" في واجهة "ماك أو إس" (macOS) عبر أيقونات "دوك" (Dock) اللامعة، وشريط قوائم شفاف، وويدجتس مصممة بطبقات نهائية تعكس الضوء بطريقة ديناميكية. ساعة آبل "واتش أو إس 26" (watchOS 26) : حتى على الشاشة الصغيرة، يضفي "الزجاج السائل" عمقا بصريا على أيقونات التطبيقات وعناصر التعقيد، ليمنح المستخدم تجربة أكثر تميزا وأناقة.

: حتى على الشاشة الصغيرة، يضفي "الزجاج السائل" عمقا بصريا على أيقونات التطبيقات وعناصر التعقيد، ليمنح المستخدم تجربة أكثر تميزا وأناقة. آبل تي في "تي في أو إس 26" (tvOS 26): تبرز تأثيرات "الزجاج السائل" في واجهة تركز على المحتوى، حيث تبدو الملصقات أكثر حيوية، وعناصر التحكم تنسجم مع الخلفية لتخلق تجربة مشاهدة غامرة وسلسة.

بفضل هذا الاتساق الجمالي، يشعر المستخدم وكأنه يتفاعل مع بيئة واحدة، مهما تنقل بين أجهزة آبل. إنها تجربة متكاملة صممت لتكون جميلة بقدر ما هي عملية.

تجربة مألوفة لكن أكثر سلاسة.. ما الجديد فعلا للمستخدم؟

لغة تصميم "الزجاج السائل" ليست مجرد لمسة جمالية، بل تحدث فرقا حقيقيا في طريقة تفاعلك مع الجهاز، من الاستخدام اليومي إلى التخصيص العميق. إليك أبرز ما ستلاحظه:

خيارات تخصيص أكثر حرية : بات بإمكانك تعديل الويدجتس والأيقونات لتظهر بأساليب شفافة تشبه الزجاج، أو تلوينها بدرجات أكثر حيوية وزهوا، لتناسب ذوقك الشخصي.

: بات بإمكانك تعديل الويدجتس والأيقونات لتظهر بأساليب شفافة تشبه الزجاج، أو تلوينها بدرجات أكثر حيوية وزهوا، لتناسب ذوقك الشخصي. التركيز على المحتوى : بفضل العناصر الشفافة والخفيفة، يختفي "الضجيج البصري" وتبقى الوسائط والتطبيقات في قلب التجربة، دون أن تطغى عليها واجهة التحكم.

: بفضل العناصر الشفافة والخفيفة، يختفي "الضجيج البصري" وتبقى الوسائط والتطبيقات في قلب التجربة، دون أن تطغى عليها واجهة التحكم. تفاعلات أكثر غمرا واستجابة : من التنقل بين التطبيقات إلى ضبط الإعدادات، تبدو التفاعلات أكثر سلاسة، وذات استجابة لحظية تضيف إحساسا ملموسا بالحركة.

: من التنقل بين التطبيقات إلى ضبط الإعدادات، تبدو التفاعلات أكثر سلاسة، وذات استجابة لحظية تضيف إحساسا ملموسا بالحركة. واجهة مألوفة بتجربة جديدة: رغم التغيير البصري الكبير، فلا تزال بنية النظام مألوفة. فلن تجد نفسك بحاجة لتعلم أنماط جديدة، فقط استمتع بتجربة محسنة تعتمد على ما تعرفه بالفعل.

وإن لم تكن من محبي المظهر اللامع الجديد في "آي أو إس 26" (iOS 26)، لا تقلق، يمكنك ببساطة تخفيف تأثير "الزجاج السائل" لتحسين وضوح القراءة وتقليل التشتت البصري، دون التخلي عن مميزات النظام الجديد.

فرصة جديدة للمطورين.. كيف يستفيد صانعو التطبيقات من "الزجاج السائل"؟

لم تغفل آبل عن مجتمع المطورين في هذا التحديث التصميمي الكبير. فقد قدمت أدوات وواجهات برمجة تطبيقات (APIs) محدثة تتيح اعتماد "الزجاج السائل" بسهولة ضمن بيئات التطوير المعتادة: "يو آي كيت" (UIKit)، و"سويفت يو آي" (SwiftUI)، و"آب كيت" (AppKit).

إليك ما يعنيه ذلك عمليا:

تكامل بسيط وسريع : يمكن للمطورين إدخال تأثيرات "الزجاج السائل" بإجراء تغييرات محدودة في الكود، دون الحاجة إلى إعادة بناء الواجهة من الصفر.

: يمكن للمطورين إدخال تأثيرات "الزجاج السائل" بإجراء تغييرات محدودة في الكود، دون الحاجة إلى إعادة بناء الواجهة من الصفر. تناسق بصري تلقائي : ستبدو التطبيقات الخارجية منسجمة تماما مع تصميم النظام، مما يعزز الانطباع العام ويمنح كل تطبيق لمسة من الأناقة الفائقة.

: ستبدو التطبيقات الخارجية منسجمة تماما مع تصميم النظام، مما يعزز الانطباع العام ويمنح كل تطبيق لمسة من الأناقة الفائقة. تجربة استخدام أكثر تفاعلية: تستجيب عناصر مثل الأزرار والقوائم والمنزلقات برسوم متحركة ناعمة وفورية، مما يمنح المستخدم شعورا غامرا وسلسا في أثناء التعامل مع التطبيق.

وسواء كنت تطور مشغل موسيقى بأزرار شفافة وعاكسة أو تطبيق تدوين ملاحظات بشريط جانبي عائم، فإن "الزجاج السائل" سيرتقي بتطبيقك ليبدو أكثر فخامة.

ما وراء الجماليات.. لماذا يعتبر "الزجاج السائل" خطوة مفصلية لآبل؟

"الزجاج السائل" ليس مجرد صيحة تصميم عابرة، بل يمثل رؤية آبل القادمة لواجهات المستخدم، حيث التكامل البصري، والتقنيات المتقدمة، والتجربة الغامرة تجتمع في قالب واحد.

إليك لماذا يستحق هذا التحول جذب انتباهك:

هوية بصرية موحدة : لأول مرة، تشترك جميع أجهزة آبل، من الآيفون إلى الماك، في لغة تصميم واحدة، مما يعزز الشعور بالاتساق والانتماء ضمن النظام البيئي.

: لأول مرة، تشترك جميع أجهزة آبل، من الآيفون إلى الماك، في لغة تصميم واحدة، مما يعزز الشعور بالاتساق والانتماء ضمن النظام البيئي. ابتكار مدعوم بالعتاد : يربط "الزجاج السائل" بين قدرات "آبل سيليكون" (Apple Silicon) وتقنيات العرض الحديثة، ليعيد تعريف حدود التصميم على كل من الهواتف المحمولة وأجهزة سطح المكتب.

: يربط "الزجاج السائل" بين قدرات "آبل سيليكون" (Apple Silicon) وتقنيات العرض الحديثة، ليعيد تعريف حدود التصميم على كل من الهواتف المحمولة وأجهزة سطح المكتب. تصميم مستعد للمستقبل : هذا الأسلوب البصري ليس نهاية الطريق، بل إنه تمهيد لدمجه مع الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، خصوصا مع توسع دور "آبل إنتليجنس" (Apple Intelligence) في تجربة المستخدم.

: هذا الأسلوب البصري ليس نهاية الطريق، بل إنه تمهيد لدمجه مع الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، خصوصا مع توسع دور "آبل إنتليجنس" (Apple Intelligence) في تجربة المستخدم. تجربة أكثر إنسانية ومتعة: من التأثيرات اللامعة إلى الانتقالات السلسة، يضيف "الزجاج السائل" لمسة من المرح والدفء العاطفي إلى التفاعل اليومي مع التقنية.

متى يصبح "الزجاج السائل" متاحا للمستخدمين؟

قدمت آبل لمحة عن تصميم "الزجاج السائل" في مؤتمرها (WWDC 2025)، وسيصبح متاحا رسميا مع الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل:

"آي أو إس 26" (iOS 26)

"آيباد أو إس 26" (iPadOS 26)

"ماك أو إس تاهو 26″ (macOS Tahoe 26)"

واتش أو إس 26″ (watchOS 26)

"تي في أو إس 26" (tvOS 26)

النسخ التجريبية الخاصة بالمطورين متاحة الآن، بينما يتوقع إطلاق النسخ التجريبية العامة في يوليو/تموز 2025، تمهيدا للإصدار الرسمي الكامل في سبتمبر/أيلول 2025، بالتزامن مع إطلاق أجهزة آبل الجديدة، بما في ذلك "آيفون 17".

أما إن كنت متحمسا لتجربته مبكرا، فيمكنك تثبيت النسخة التجريبية العامة حال صدورها، لكن ينصح باستخدام جهاز ثانوي، حيث قد تواجه بعض الأخطاء أو المشاكل المؤقتة المعتادة في إصدارات البيتا.

في النهاية، مع "الزجاج السائل" لا يبدو أن آبل تعيد فقط رسم ملامح واجهاتها، بل تعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والجهاز. إنها لا تكتفي بأن تكون جميلة وفخمة، بل حية، متفاعلة، وذكية، تتحرك معك، وتفهم سياقك، وتشعرك بأن كل عنصر على الشاشة يستجيب لوجودك.

لكن ما يثير الفضول حقا هو ما يوحي به هذا التغيير: هل يمهد "الزجاج السائل" لمزيد من التداخل بين العالمين الرقمي والمادي؟ وهل هو الجسر البصري نحو مستقبل تغذيه تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز؟

ما رأيك أنت؟ هل يمثل "الزجاج السائل" خطوة ثورية، أم مجرد تحول جمالي؟