تطبيق "ترجمة غوغل" يحصل على مزايا معززة بالذكاء الاصطناعي

يُنتَظر أن يحصل تطبيق الترجمة الفورية لترجمة غوغل "غوغل ترانسليت" على مجموعة من المزايا الإضافية المعززة بالذكاء الاصطناعي، فضلا عن تجربة ألعاب تحاكي تطبيق تعليم اللغة الشهير "دولينغو" (Duolingo) وذلك حسب تقرير نشره موقع "سي نت" التقني.

واكتشفت هذه المزايا الجديدة عبر فحص ملفات التطبيق بعد التحديث الأخير من قبل "آسيمبل ديباغ" (AssembleDebug) وهو أحد خبراء ومحللي "أندرويد" المختصين في فحص التطبيقات والملفات الخاصة بها.

وتتضمن المزايا الجديدة واجهة مستخدم جديدة فضلا عن إمكانية اختيار وضع الترجمة، سواء كان الوضع السريع أو الوضع المتقدم، ويستخدم الوضع المتقدم على الأغلب نموذج "جيميناي" الخاص بالشركة لترجمة النص وشرحه.

كما يحصل التطبيق على وضع ممارسة اللغة، وهو يعتمد مباشرة على آليات تعليم تستخدم الألعاب والجوائز بما يحاكي تطبيق "دولينغو" الذي تجاوز عدد مستخدميه النشطين شهريا 100 مليون مستخدم.

ورغم أن تطبيق "غوغل" للترجمة لم يحصل في السنوات الماضية على كثير من التحديثات مقارنة ببقية منتجات الشركة، إلا أن "غوغل" توسعت بشكل كبير في الترجمة باستخدام منتجاتها الأخرى.

وأضافت مزايا الترجمة الفورية لعدد من منتجاتها بما فيها نظارة الواقع المعزز "آندرويد إكس آر" التي لا تزال في التطوير، وكذلك "بيكسل فولد" الذي طرح في عام 2023 وحصل على وضع ترجمة مباشر يستفيد من تصميم الهاتف ذي الشاشتين.

كما أتاحت الشركة ميزة الترجمة الفورية وكتابة النصوص على مقاطع الفيديو في "يوتيوب" وذلك لتمكين المستخدمين من مشاهدة المقاطع باللغات المختلفة، وذلك رغم أن الميزة تعمل فقط أثناء الترجمة إلى اللغة الإنجليزية.

ويعزز التحديث الجديد لتطبيق "غوغل ترانسليت" من قدرته على منافسة التطبيقات الأخرى التي تقدم خدمات الترجمة وتعليم اللغات خاصة بعد دخول نماذج اللغة العميقة وتطور الذكاء الاصطناعي الذي جعل "شات جي بي تي" منافسا له في الترجمة.

وينفرد تطبيق ترجمة "غوغل" عن بقية منافسيه في توافره المباشر في العديد من المنتجات والخدمات التي يعتمد عليها المستخدمون مباشرة، وذلك سواء كانت هواتف "أندرويد" أم حتى متصفحات "غوغل كروم" في الحواسيب.

ويمنحه هذا وصولا لقاعدة أكبر من المستخدمين دون الحاجة للدخول في المرحلة الأولى لجذب المستخدمين للتطبيق، فهو في النهاية يملك قاعدة المستخدمين الأساسية له.