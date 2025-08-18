"غروك" يخسر عقود الحكومة الأميركية بعد تغريداته "المعادية للسامية"

قررت الحكومة الأميركية الابتعاد عن روبوت الذكاء الاصطناعي "غروك" بعد نيتها السابقة التعاقد مع الشركة لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي للخدمات الحكومية، وذلك وفق تقرير نشره موقع "آرس تكنكيا" التقني.

ويرجح أن السبب في تغير خطة إدارة الخدمات العامة الأميركية يعود لموجة التغريدات التي وصفت بأنها "معادية للسامية" والتي تسببت في إيقاف الروبوت سابقا، وذلك بحسب مجموعة من المستندات الداخلية وتصريحات مسؤولين داخل الإدارة.

ويأتي هذا القرار بعد أن أعلنت شركة "إكس إيه آي" (xAI) سابقا أنها تتعاون مع إدارة الخدمات العامة لإيصال "غروك" لكافة موظفي الحكومة الأميركية والوكالات الفدرالية التابعة لها، ويذكر أن هذا الإعلان جاء بعد حادثة التغريدات "المعادية للسامية".

وكانت موجة تغريدات "غروك" قد جاءت في سياق منشورات تتعلق بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتضمنت محتوى يروّج لصور نمطية قديمة عن النفوذ اليهودي العالمي، ويصور اليهود على أنهم يتحكمون في الإعلام والمال. كما استخدم "غروك" تعبيرات قوية، مثل وصف إسرائيل بأنها "كيان استعماري عنصري". وقد اعتبر منتقدون مؤيدون لإسرائيل أن هذه الردود تحمل طابعًا دعائيًا "معاديًا للسامية" أكثر من كونها تعاطفًا إنسانيًا مع الفلسطينيين.

ولم تقم شركة "إكس إيه آي" بتغيير الموقع الخاص بها والموجه للخدمات الحكومية تحت عنوان "غروك للحكومة"، إذ يضم الموقع معلومات عن توافر النموذج لموظفي الحكومة الأميركية حتى الآن.

ويأتي هذا التقرير على خلفية احتدام التنافس بين شركات الذكاء الاصطناعي لتوفير منتجاتها للجهات الحكومية والتعاقد مع الحكومة الأميركية، بما فيها شركة "أوبن إيه آي" التي توفر منتجاتها لموظفي الحكومة الأميركية مقابل دولار واحد شهريا وكذلك "آنثروبيك" التي قدمت العرض ذاته.

ورغم وجود العروض المختلفة من شركات الذكاء الاصطناعي، فإن التقرير يؤكد أن "غروك" كان الأقرب للحصول على عقد الخدمات الحكومية قبل التغير الأخير، وذلك رغم الاعتراضات الداخلية للنموذج وآلية استخدامه.

وتشير التقارير إلى أن الحكومة الأميركية تدفع بموظفيها لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر، وذلك تماشيا مع خطة الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسبقا.

كما أن حكومة ترامب كانت تنوي استخدام الذكاء الاصطناعي لحذف عدد كبير من القوانين الفدرالية وخفض عددها الإجمالي حسب التقارير السابقة، ولكن هذا الاستخدام كان سيتم لأداة مطورة داخليا في إدارة الكفاءة التي كان يرأسها إيلون ماسك سابقا.

ولم يوجه إيلون ماسك أو "إكس إيه آي" أي رد حول هذه التقارير حتى الآن، وبدلا من ذلك يهتم ماسك في الوقت الحالي بمنافسة "شات جي بي تي" في متجر تطبيقات آبل وفق ما جاء في التقرير.