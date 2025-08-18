آبل تتخلى عن "آيفون 18" من أجل الهاتف القابل للطي

تستعد آبل لتغيير آلية طرحها للهواتف المحمولة بشكل كبير بدءا من العام المقبل، ويبدأ هذا التغيير مع التخلي عن طراز "آيفون 18" القياسي وفق التقرير الذي نشره موقع "دبليو سي سي إف تيك" (Wccftech) التقني.

وستطرح الشركة بعد هذا التغيير 5 طرز مختلفة من هواتف آيفون كل عام، وذلك بدلا من الوضع الحالي المكون من 4 طرز تبدأ مع النسخة القياسية وتنتهي عند نسخة "برو ماكس" الرائدة، ولكنها ستضيف بدءا من العام المقبل النسخة القابلة للطي من "آيفون".

وستتخلى الشركة عن النسخة القياسية والاقتصادية من "آيفون 18" وستستعيض عنه بطراز آخر هو "آيفون 17 إي" الاقتصادي على غرار "آيفون 16 إي" الذي طرحته الشركة مؤخرا.

ومن المتوقع أن يأتي "آيفون 17 إي" مع مواصفات قريبة من المواصفات التي كان يجب أن توجد في "آيفون 18".

وتتكون عائلة "آيفون 18" بعد هذا التغيير من "آيفون 18 إير" الذي سيكون الأقل ثمنا، ثم "آيفون 18 برو" و"آيفون 18 برو ماكس" كما جرت العادة، و"آيفون 18″ القابل للطي، والذي يُتوقع أن يأتي سعره بين ألفين و2500 دولار، وفق التقرير.

وسيصدر هاتف "آيفون 17 إي" قبل موعد مؤتمر الشركة السنوي في سبتمبر/أيلول المقبل، إذ يتوقع أن يصدر مع مؤتمر المطورين الخاص بالشركة أو في حدث منفصل خاص به.

يذكر أن هاتف "آيفون 16 إي" جاء بمواصفات أضعف من هاتف "آيفون 16" القياسي، ويمكن أن تغير الشركة هذا الأمر مستقبلا لتعزيز قيمة الهاتف والترويج له بشكل أفضل.

ويعود السبب وراء الانتقال إلى هذه التركيبة الفريدة إلى رغبة "آبل" في تبسيط عائلة منتجاتها، وذلك في خطوة منها للتكيف مع متطلبات السوق والحفاظ على الهوية الفريدة لأجهزتها مع الحفاظ على مبيعات جميع الأجهزة دون التضحية بطراز منها.

ويُتوقع أن تطرح "آبل" الجيل الجديد من أجهزتها في مطلع سبتمبر/أيلول المقبل كما جرت العادة، وذلك إلى جانب الأجيال الجديدة من بعض المنتجات الخاصة بالشركة.