دراسة: أطباء يفشلون في تشخيص السرطان بعد استخدام الذكاء الاصطناعي

وجدت دراسة أجريت في عدة مراكز طبية في بولندا أن الأطباء فشلوا في إيجاد آثار السرطان عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق ما نشره موقع "تيك سبوت" (Techsport) التقني.

وكانت هذه المراكز تشارك في برنامج تجريبي شهد استخدام الذكاء الاصطناعي في تنظير القولون للوقاية المحتملة من السرطان، ودفع هذا الباحثين لبدء الدراسة لمعرفة إن كان استخدام الذكاء الاصطناعي يؤثر على مهارة الجراحين أم لا.

وقام الفريق بتحليل أكثر من 1442 عملية تمت من قبل أطباء ذوي خبرة عالية أجرى كل فرد منهم أكثر من 2000 عملية تنظير للقولون، ثم تم قياس معدل النجاح في اكتشاف سرطان القولون لمدة 3 أشهر قبل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ولمدة 3 أشهر أخرى بعد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ووجدت الدراسة انخفاض نسبة النجاح في اكتشاف سرطان القولون لدى الأطباء الذين استخدموا الذكاء الاصطناعي لمدة 3 أشهر بمعدل 6% عن الفترة التي لم يستخدموا فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويقول الدكتور مارسين رومانسيك أحد الباحثين في الدراسة إن هذه الدراسة هي الأولى بحد علمه التي تثبت وجود أثر سلبي لاستخدام الذكاء الاصطناعي مع الأطباء وفي العمليات الطبية المختلفة، مضيفا أن هذه النتائج تثير القلق نظرا لسرعة تبني الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية المختلفة.

كما أشارت إحصائية سابقة نشرتها الجمعية الطبية الأميركية في عام 2023 إلى أن ثلثي الأطباء المشاركين في الإحصائية يستخدمون الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة بشكل يومي في أعمالهم.

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة أخرى نشرتها "إم آي تي" حيث تم اختبار قدرة المشاركين على كتابة الأوراق البحثية لدى مستخدمي نماذج الذكاء الاصطناعي ومن لا يستخدمها، وقامت الدراسة بملاحظة معدل نقل الإشارات الكهربائية بين دماغ من يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي ومن لا يستخدمها.

إعلان

ووجدت هذه الدراسة ضعفا في نقل الإشارات الكهربائية في أدمغة من يستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي مقارنة مع من لا يستخدمها.