"إتش تي سي" تعود مجددا للساحة مع نظارات ذكية تنافس "ميتا"

كشفت شركة "إتش تي سي" (HTC) عن أحدث ابتكاراتها وهي نظارة واقع معزز تنافس نظارات "راي-بان ميتا" تدعى "ذا فايف إيجل" (The Vive Eagle)، وفق تقرير نشره موقع "إنغادجيت" (Engadget) التقني.

وتأتي النظارات الجديدة في تصميم عصري وأنيق للغاية مع وزن خفيف ومكبر صوت خارجي، فضلا عن آلية التحكم فيها عبر الأوامر الصوتية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وكاميرا خارجية بالطبع.

وأشارت "إتش تي سي" إلى أن هذه النظارات ستكون متاحة في تايوان فقط كبداية قبل أن يتم إطلاقها عالميا في المستقبل القريب.

واعتمدت النظارات على تكرار التركيبة التي ساهمت في نجاح نظارات "راي-بان ميتا" بدءا من التصميم العصري وحتى المزايا التقنية الموجودة بها، وتزن النظارة 49 غراما فقط، مما يجعل وزنها أقرب إلى وزن المنافسين.

وتعتمد النظارة على كاميرا بعدسة واسعة الزاوية للغاية بدقة 12 ميغابكسل يتم تفعيلها باستخدام الأوامر الصوتية، وهي تدعم استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي من عدة شركات مثل "أوبن إيه آي" و"جيميناي".

وتدعم النظارة أيضا ميزة الترجمة الفورية من بين 13 لغة مختلفة، فضلا عن تنفيذ مجموعة من الأوامر الصوتية المختلفة مثل تسجيل الملاحظات ومقاطع الفيديو والتقاط الصور وحجز المطاعم وغيرها.

وتعد الشركة أن تستمر بطارية النظارة لمدة 36 ساعة من الانتظار و4 ساعات ونصف من تشغيل الموسيقى المتواصل، وذلك بفضل بطارية بحجم 235 مللي أمبير للساعة، وهي تدعم الشحن السريع المغناطيسي لتصل إلى 50% خلال 10 دقائق فقط.

وتؤكد "إتش تي سي" أن كافة البيانات التي يتم تسجيلها في النظارة والتقاطها باستخدام الكاميرا يتم تخزينها محليا في النظارة مع تشفيرها باستخدام مفاتيح تشفير معقدة لحماية البيانات.

إعلان

وتتوفر النظارة بسعر 520 دولارا في تايوان فقط كبداية مع توقعات بوصولها إلى بقية الدول العالمية.