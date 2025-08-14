روسيا تفرض قيودا على مكالمات واتساب وتليغرام

أعلنت السلطات الروسية أمس الأربعاء فرض قيود على المكالمات عبر تطبيقي المراسلة الفورية واتساب وتليغرام، في خطوة تأتي ضمن حملة أوسع لتشديد الرقابة على الإنترنت وحجب منصات التواصل الاجتماعي الغربية.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الرسمية عن هيئة الرقابة على الاتصالات أن الإجراء يهدف إلى "مكافحة المجرمين"، متهمة التطبيقين الأجنبيين بتسهيل عمليات احتيال وإشراك مواطنين روس في "أنشطة تخريبية وإرهابية".

وتطالب موسكو منصات المراسلة بتوفير إمكانية وصول جهات إنفاذ القانون إلى البيانات، ليس فقط في قضايا الاحتيال، بل أيضا في ما تعتبرها "قضايا إرهاب".

وأوضحت وزارة التكنولوجيا الرقمية الروسية أن هذه القيود ستُرفع إذا التزمت التطبيقات بالقوانين الروسية.

في المقابل، أكدت شركة تليغرام في بيان أنها "تحارب بنشاط إساءة استخدام منصتها"، بما في ذلك المحتوى التحريضي والاحتيال، مشيرة إلى أنها تزيل "ملايين المنشورات الضارة يوميا".

أما واتساب المملوك لشركة ميتا فأعلن متحدث باسم التطبيق في بيان أن روسيا تحاول حظر خدمته "لأنها تمنح الناس حق الاتصال الآمن"، مؤكدا أن الخدمة "مشفرة من طرف إلى طرف"، وأنها ستواصل العمل على إتاحة الاتصالات الآمنة "لأكثر من 100 مليون روسي".

وتأتي هذه القيود بعد أن وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوليو/تموز الماضي قانونا يفرض عقوبات على البحث عن محتوى مصنف "متطرف" ويحظر الترويج لشبكات "في بي إن" التي تُستخدم على نطاق واسع لتجاوز الرقابة.

ومنذ 2024 بات الوصول إلى يوتيوب في روسيا ممكنا فقط عبر شبكة افتراضية خاصة، في حين حُظر فيسبوك وإنستغرام عام 2022، وصُنّفت ميتا منظمة "متطرفة".