تعرف على مستويات الحماية الثمانية في أجهزة آبل

اشتهرت أجهزة آبل بكافة طرزها وأنواعها بمستويات الأمن السيبراني المرتفعة حتى ظهرت الشائعات بأن منتجات الشركة منيعة ضد الاختراقات السيبرانية والإصابة بالبرمجيات الخبيثة.

ورغم أن السنوات الأخيرة أثبتت كذب هذه الشائعة، إلا أنها هذا لا ينفي أنها تملك مستوى تأمين مرتفع عن بقية الأجهزة المنافسة، إذ تعمل الشركة على تطبيق 8 مستويات مختلفة من الحماية في أجهزتها لتأمين المستخدمين وبياناتهم.

وتتضمن مستويات الحماية الثمانية هذه الأشياء:

1- أمان العتاد

تبدأ مستويات الأمان لدى آبل من أصغر مكونات النظام وعتاده، وهي المعالج والشريحة الأساسية للنظام كون الشركة تثبت نظام التشغيل بشكل مباشر في هذه الشريحة ولا يمكن حذفه أو تعديله من قبل أي طرف بما فيهم آبل نفسها.

وتوضح آبل أن هذه الشريحة والنظام المثبت فيها هو مصدر الثقة في عتاد الهاتف، وإذا تأثر النظام المثبت في هذه الشريحة بأي شكل من الأشكال فإن الهاتف يتوقف عن العمل ويخسر وظائفه الرئيسية.

وتعد شريحة الجيب الآمن كما تطلق عليها آبل الشريحة الأكثر شهرة في عتاد الشركة المؤمن، وهي تستخدم في حفظ كلمات المرور والرموز السرية للحسابات المختلفة، فضلا عن حفظ بيانات الدخول الحيوية من بصمة الوجه أو الإصبع، ولا يمكن الوصول إليها حتى من قبل آبل نفسها.

ويعني هذا أنك عندما تحاول استخدام كلمة مرور أو بصمة وجه، فإن نظام "آي أو إس" في الهواتف يطلب من الشريحة التحقق من هويتك وإن كانت البصمة متطابقة للبصمة المخزنة بها، ويأتي الرد من الشريحة بالتأكيد أو النفي فقط، كما أن هذه الشريحة تحمل نظام التشغيل الخاص بها والمنفصل عن النظام الرئيسي للهاتف.

ويمتد الأمر مع التطبيقات والمستندات المغلفة ببصمة حيوية سواء كانت إصبع او وجه، ففي هذه الحالة يتم تشفير المستند باستخدام شريحة تشفير منفصلة عن النظام الأساسي، ولن يستطيع النظام أو المستخدم الوصول إلى المستندات المشفرة إلا بعد أن تقوم شريحة التشفير بفك التشفير مباشرة.

وينطبق هذا الأمر على جميع معالجات آبل سواء كانت مستخدمة في الهواتف المحمولة أو الحواسيب اللوحية أو حتى حواسيب آبل الرائدة.

2- أمان النظام نفسه

تسخر آبل أنظمة التشغيل الخاصة بها المختلفة لتأمين بيانات المستخدمين بأكثر من تركيبة مختلفة بما فيها نواة تأمين النظام التي تعرف باسم "كيرنال" (kernal)، وهو جزء من النظام مسؤول عن التيقن من سلامة النظام وعدم وجود أي اختراقات.

ولا يستطيع نظام آبل مسح أو تعديل الجزئية الخاصة بنواة "كيرنال"، إذ تبقى مخزنة في جزء من الذاكرة لا يمكن الوصول إليه من قبل النظام أو التعديل عليه، وفي حالة التعديل عليه بأي شكل من الأشكال يتوقف النظام عن العمل تماما.

3- تشفير الملفات

تقوم آبل بتشفير الملفات المخزنة بأنظمتها باستخدام منظومة خاصة بها تعمل في جميع منتجات الشركة باستثناء الحواسيب التي تستخدم معالجات "إنتل" (intel) العتيقة.

وتعمل هذه الآلية بالتوازي مع شريحة تشفير المستندات والملفات المعروفة باسم "إيه إي إس" (AES)، وهي تقوم بتوليد مفتاح مكون من 256 بتا في كل مرة تخزن ملف جديد بالنظام، ولا يمكن الوصول إلى هذا الملف دون استخدام المفتاح الخاص به.

4- أمان التطبيقات الخارجية

يمتد مستوى التأمين الخاص بآبل إلى التطبيقات الخارجية الخاصة بها، إذ تجبر جميع المطورين على توثيق تطبيقاتهم من قبل آبل والحصول على شهادة معتمدة بذلك.

ومن جانبها تختبر آبل كافة مكونات التطبيق وتتأكد من أنه خالي من الفيروسات والتطبيقات الخبيثة، كما أنها تتأكد من وجود آلية حماية مثبتة داخل التطبيق نفسه.

وإلى جانب ذلك تطبق الشركة آلية تعرف باسم "ساند بوكسينج" (Snad Boxing) وهي آلية معروفة في عالم البرمجة تجعل التطبيق يعمل في شبه بيئة مغلقة منفصلة عن بقية النظام، وهي تضمن أن التطبيق لا يستطيع الوصول إلى أي مستندات أو بيانات خارجية دون موافقة المستخدمين.

كما تحتاج جميع التطبيقات سواء كانت من تطوير آبل نفسها أو مطورين خارجين إلى استخدام الواجهة البرمجية لأنظمة آبل من أجل الوصول إلى النظام والتحكم فيه، مما يجعل التحكم في النظام والوصول إلى بياناته دون موافقة آبل نفسها شيئا شبه مستحيل.

5- أمان الخدمات

تقدم آبل مجموعة متنوعة من الخدمات الخاصة بها للمستخدمين، بدءا من خدمات المحادثة مثل "آي ماسيج" أو "فيس تايم" وحتى الخدمات الأخرى مثل "آبل تي في" أو خدمات البريد الإلكتروني الخاص بها.

وتمتلك كل واحدة من هذه الخدمات آلية التشفير والتأمين الخاصة بها التي تختلف عن بقية آليات التشفير في الخدمات المماثلة وحتى عن خدمات آبل نفسها الأخرى.

وتعتمد الشركة على توليد مفتاح مكون من 256 بتا خاصا لكل جهاز ومستخدم ثم تقوم بتشفير هذا المفتاح داخل الجهاز نفسه وتربطه بحساب "آي كلاود" الخاص بالمستخدم، ومن أجل الوصول إلى الرسائل أو مكالمات الفيديو، يجب أن يتم فك تشفير المفتاح ثم فك تشفير المكالمات والرسائل باستخدام هذا المفتاح، وهو الأمر الذي يستعصي على القراصنة المعتادين.

6- أمان الشبكات

تعمل آبل على تشفير اتصال أجهزتها بالشبكات المختلفة باستخدام الآلية نفسها التي تشفر الخدمات الخاصة بها، إذ تقوم بإخفاء عنوان الجهاز الفيزيائي والافتراضي خلف حائط من التشفير لا يمكن الوصول إليه وهذا يجعل اكتشاف العنوان الحقيقي أمرا صعبا.

وبالتالي لا يمكن استخدام هذا العنوان للوصول إلى بيانات المستخدمين أو حتى التعرف على الجهاز واختراقه، وهو ما يجعل أجهزة الشركة آمنة حتى في الاستخدام مع الشبكات العامة.

7- أمان حزم التطوير

تقوم آبل بتأمين كافة الأجزاء الخاصة من حزم التطوير الخاصة بها، وفضلا عن ذلك يتم تأمين اتصال حزم التطوير بالخدمات الفعلية للشركة، وبهذا الشكل فحتى حين وقوع حزمة التطوير في يد القراصنة، لن يستطيعوا استخدامها للوصول إلى بيانات المستخدمين واختراق أجهزتهم.

ويصل هذا التشفير حتى خدمات المنزل الذكي من آبل التي تفحص أضواء المنزل والأجهزة المنزلية المختلفة، فجميع البيانات الخاصة بالاتصال بين خدمة المنزل الذكي والهاتف مشفرة بشكل كامل ثنائي الأطراف.

8- إدارة الأجهزة بأمان

توفر آبل مجموعة من خيارات التأمين والتخصيص في الأجهزة الخاصة بها والموجهة للشركات الخارجية، إذ يمكن لكل شركة وضع شروط التأمين الخاصة بها في أجهزتها وتطبيق سياستها الخاصة.

ويصل هذا التحكم إلى كافة الأجهزة والمزايا الموجودة فيها حتى وإن كانت تتخطى خيارات آبل الافتراضية في هذه الخدمات، كما يمكنهم منع تثبيت أي تطبيق يرغبون به ويتعارض بشكل مباشر مع سياسة الشركة.