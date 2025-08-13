"بيربلكستي" تقدم عرضا لشراء "غوغل كروم" مقابل 34.5 مليار دولار

تقدمت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة والمسؤولة عن الأداة التي تحمل الاسم نفسه "بيربلكستي" بعرض لشراء متصفح "غوغل كروم" مقابل 34.5 مليار دولار وفق تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.

ويأتي هذا العرض على خلفية قضايا الاحتكار التي تواجهها غوغل في الآونة الأخيرة، إذ يتوقع بأن يطلب القضاء الأميركي تفكيك خدمات الشركة وبيعها إلى شركات خارجية.

وتنوي الشركة تمويل هذا العرض بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين الخارجيين الذين لم تكشف عنهم حتى الآن، كما أن الشركة أرسلت العرض رسميا لغوغل التي رفضت التعليق عليه مع بلومبيرغ.

وكانت "أوبن إيه آي" المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" أعربت في وقت سابق من هذا العام عن اهتمامها بمتصفح "غوغل كروم" مما يجعلها من المنافسين الهامين للحصول على المتصفح.

ومن جانبها أكدت غوغل نيتها استئناف الحكم القضائي باحتكارها غير القانوني لسوق البحث، مما يؤخر الإجراءات التصحيحية الناتجة عنه لعدة شهور وربما سنوات، كما أنها تنوي نقض أي حكم يطالب ببيع "كروم" تحديدا.

كما أنها تنوي التقدم بمجموعة من الحلول الأخرى التي تقوض احتكارها للإنترنت حتى لا تلجأ لتفكيك خدماتها ومنتجاتها المختلفة، ومن بين هذه الحلول هو إيقاف عقدها المباشر مع "آبل" والذي يضمن أن يكون غوغل محرك البحث الرسمي في منتجاتها.

وتعد "بيربلكستي" من أهم منافسي غوغل في الوقت الحالي لما تقدمه من مزايا البحث المعزز بالذكاء الاصطناعي، وقد تمكنت في مطلع هذا العام من جمع تمويل وصل إلى 100 مليون دولار مما يجعل قيمتها تصل إلى 18 مليار دولار، ويؤكد ديمتري شيفلينكو الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة "بيربلكستي" أن عدة صناديق استثمار وافقت على تمويل الصفقة إلى جانب الشركة.

ويذكر بأن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها "بيربلكستي" عرضا للاستحواذ على أحد عمالقة الإنترنت، إذ قامت بذلك في مطلع هذا العام وأعربت عن استعدادها الاندماج مع "تيك توك" لبناء منصة أميركية جديدة لا تتعرض للحظر.

ويرى بعض الخبراء أن عروض "بيربلكستي" هي خطوات دعائية أكثر منها عروض حقيقية للاستحواذ على الخدمات المنافسة من الشركات الأخرى، ولكن اذا تمكنت الشركة من الاستحواذ على "كروم" فإن هذا يتيح لها الوصول إلى 3.45 مليارات مستخدم عالميا بحصة تتجاوز 63% عالميا وسط جميع المتصفحات.